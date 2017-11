‘Virigol’ se ve campeona con las Tuzas del Pachuca

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La futbolista Viridiana Salazar pasará a la historia, el próximo lunes, como la primera chetumaleña en disputar un campeonato en la Liga MX de Futbol Femenil, cuando su equipo, las Tuzas de Pachuca se enfrenten a las Chivas de Guadalajara en el partido de ida de esta gran final.

En entrevista exclusiva desde la concentración de las Tuzas del Pachuca, la jugadora mundialista en Costa Rica en el 2014, Viridiana Salazar Suaste se dijo estar completamente preparada y en su mejor momento, para encarar la gran final de este primer torneo de la Liga MX de Futbol Femenil, la cual arrancará el próximo lunes 20 de noviembre.

“Me encuentro muy bien, el equipo está en un gran momento y estoy segura que tendremos una gran actuación en esta final. En lo personal estoy muy feliz y emocionada y estoy disfrutando este momento porque era un sueño que yo siempre había tenido desde muy pequeña”, dijo.

En cuanto al hecho de ser la primera chetumaleña en participar en el máximo circuito del balompié femenil y disputar el primer título en este torneo, la entrevistada dijo que es gracias a toda una vida de sacrificios y de mucho trabajo.

“Estoy completamente feliz y agradecida, primero con Dios y en segundo lugar con todas las personas que me han apoyado desde siempre, mi familia, mis amigos y toda la gente de Chetumal y de mi estado de Quintana Roo”, dijo la capitalina.

También recordó que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues también ha tenido momentos de sufrimiento y angustia, como el hecho de haber estado a punto de quedar fuera del conjunto hidalguense a los pocos días de haber reportado con el equipo.

“Son cosas que no sabe mucha gente, pero cuando estaba por iniciar la pretemporada me detectaron algunos problemas físicos e incluso un detalle del corazón que estuvo a punto de alejarme de mi sueño; sin embargo todo salió bien y me integré a los entrenamientos y aquí me encuentro actualmente”, recordó.

Viridiana Salazar Suaste, inició la temporada como jugadora de relevo e ingresando sólo algunos minutos; no obstante, su gran esfuerzo y hambre de triunfo la llevaron a ser titular indiscutible y se espera que sea pieza fundamental de las Tuzas del Pachuca en la gran final ante las Chivas de Guadalajara.