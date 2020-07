Chetumal: Desconocen sobre adquisición de uniformes para el próximo ciclo escolar

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) no ha solicitado a Oficialía Mayor estatal la adquisición de uniformes escolares para el próximo ciclo, por lo que se desconoce si las familias recibirán este beneficio.

Sergio René Acosta Manzanero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia 2019-2021, informó que oficialmente no les han informado nada, no se sabe si se adquirirán o no los uniformes escolares para el ciclo escolar 2020-2021.

Pero en la última reunión que sostuvieron con las autoridades estatales de educación, hace aproximadamente un mes, no se consideró prioritaria la compra de los uniformes porque el inicio de clases no será de manera presencial.

Dijo que la asociación retomará el tema en la siguiente reunión que se tenga con las autoridades de la SEQ, sin mencionar cuándo será el encuentro.

De acuerdo con información de la SEQ, la entrega de los uniformes escolares permite a los padres de familia un ahorro de aproximadamente mil 500 pesos al inicio de cada ciclo escolar.

Se intentó localizar a Ana Isabel Vasquez Jiménez, titular de la SEQ, pero a través del área de comunicación social quedó pendiente una entrevista telefónica, pero ayer, ni la persona encargada de esa área contestó las llamadas telefónicas.

Así como a Johanet Teódula Torres Muñoz, encargada de la Oficialía Mayor, quien informó a través de su área de comunicación social que el tema le corresponde a la SEQ.

Por su parte, Pedro Quintal Loeza, representante legal de Ana Josefa Peralta Alonzo, propietaria de “Uniformes La Rana” empresaria que ganó las dos licitaciones pasadas para la elaboración de los kits de uniformes escolares, dijo que será un duro golpe a la economía local si no se efectúa la licitación de las prendas escolares.

El también representante de la Unión de Empresas Textiles de Quintana Roo expresó que ganar las licitaciones públicas pasadas, permitió una derrama económica de más de 200 millones de pesos en los últimos años en la economía local del sur del estado.

El procedimiento para la adquisición de los uniformes escolares inicia con la solicitud de la SEQ a la Oficialía Mayor, instancia que espera el oficio de solvencia presupuestaria que emite la Sefiplan y seguidamente, la Oficialía Mayor emite la convocatoria correspondiente.