La Universidad de Quintana Roo (Uqroo) deberá aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación el destino de más de 41 millones de pesos provenientes de los recursos federales transferidos durante 2019, los cuales, cuáles fueron gastados de manera irregular.

Los 41 millones 169 mil 863.86 pesos pendientes por aclarar corresponden al rubro de servicios personales, de acuerdo con la revisión más reciente que realizó la Auditoría Superior de la Federación, a más de 193 millones de pesos transferidos a la Uqroo, a través del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales en 2019.

El informe entregado al Congreso de la Unión, determinó que la institución superior, que encabeza Francisco López Mena, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa y no cumplió sus objetivos y metas.

La ASF determinó 16 resultados, de los cuales, en siete no se advirtieron irregularidades y cuatro fueron solventados, sin embargo, en otros cinco se emitieron pliegos de observaciones por probables daños a la hacienda pública federal.

El monto mayor refiere que a pagos que la Universidad de Quintana Roo realizó a 824 trabajadores, bajo el régimen de personal de honorarios asimilados a salarios.

En segundo término, por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2020, y seguidamente, por pagar prestaciones no ligadas al salario que corresponden a conceptos de nómina no considerados en el convenio Uqroo-Federación.

En cada uno de los tres casos, el recurso económico no justificado a la Federación, supera los más de 13 millones de pesos.

Otro tema es el pago a tres trabajadores de los que no se proporcionó la documentación que acredite el perfil de puesto requerido, por el cual les pagaron en el ejercicio fiscal 2019, y también por pagar sueldos a 423 trabajadores que corresponden a la nómina ordinaria, los cuales no se ajustaron al tabulador autorizado por el Consejo Universitario.

La Auditoría también hizo observaciones por pagar plazas en exceso respecto al analítico de plazas autorizado mediante el Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario, correspondientes al personal de Promep, de mandos medios y administrativo.

Durante 2019, la Uqroo estuvo a cargo de Ángel Rivero Palomo, de enero hasta agosto, cuando Francisco López Mena, rindió protesta como rector el 16 de agosto de 2019.

Pliegos de observación

Monto: 26 millones 493 mil 053.26 pesos

Observación: pagar a 824 trabajadores bajo el régimen de personal de honorarios asimilados a salarios, el cual no está autorizado en el Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero.

Monto: 13 millones 276 mil 806.57 pesos

Observación: Pagar prestaciones no ligadas al salario y no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos devengados no pagados al 31 de marzo de 2020.



Monto: 670 mil 157.84 pesos

Observación: Pago a tres trabajadores de los que no se proporcionó la documentación que acredite el perfil de puesto requerido.

Monto: 624 mil 215.25 pesos

Observación: pagar sueldos a 423 trabajadores que corresponden a la nómina ordinaria, los cuales no se ajustaron al tabulador autorizado por el Consejo Universitario.

Monto: 105 mil 630.94 pesos

Observación: Pagar plazas en exceso con respecto al analítico de plazas autorizado.

También te puede interesar:

México: Carolina Ross feliz y cosechando triunfos

Muere la segunda niña tras voraz incendio en fraccionamiento de Cancún

Despliegue policial en el Congreso del Estado; arriban miembros de colectivos