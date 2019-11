Chetumal: Diputados frenarán impuesto de recolección de basura impulsado por Otoniel Segovia

Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- Los diputados de la XVI Legislatura votarán en contra de los impuestos que el presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, pretende cobrar el próximo año. Los legisladores aseguran que pueden modificar la Ley de Ingresos 2020 del municipio capitalino.

Edgar Gasca Arceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), aseguró que el cobro de recolección de basura es un acto reprochable, toda vez que es un servicio público que proporciona el Ayuntamiento y que pueden revertir desde el Congreso local.

El líder de la bancada de la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, comentó que se propone que el análisis de la Ley de Ingresos se extienda a los 25 diputados y no sólo por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para una mejor opinión.

“Todo se puede echar para atrás siempre y cuando se cuente con la mayoría, no estoy de acuerdo en un cobro excesivo, no le podemos seguir aplicando impuestos sobre impuestos a los mismos de siempre, eso no está bien”, dijo Edgar Gasca.

Ayuntamientos deben ser más creativos: líder de Morena

Reiteró que los Ayuntamientos tienen que ser más creativos en ampliar su base de contribuyentes e ir mejorando y reduciendo su burocracia, así como los excesos financieros que acarrean de administraciones anteriores, para no lesionar la economía de la sociedad.

El diputado recalcó que la política del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es hacer más con menos y sobre todo no aplicar más impuestos a la población, por lo que esa es la línea que se seguirá en el Congreso local y extenderá en sus acciones a los 11 municipios.

“Representamos a la ciudadanía, a cada uno de los Distritos de los municipios y en nuestro poder está la decisión de aprobar o no cada una de las disposiciones que los presidentes municipales y sus cabildos han determinado. Está en nosotros saber si se les va a aprobar”, explicó.

Por su parte, el diputado Pedro Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, adelantó que su voto es en contra de este incremento de impuestos, pues sólo afectará la economía familiar y lo que se busca es mejorarla desde el tema legislativo y no empeorar, como pretende hacer el ayuntamiento de Othón P. Blanco.