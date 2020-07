Chetumal: El Partido Verde y sus aliados toman el control del Congreso

A solo un mes del nuevo cambio de administración en el Congreso de Quintana Roo, el Partido Verde Ecologista de México y sus diputados aliados ya tomaron el control de la legislatura, exhibiendo a Reyna Durán Ovando como una “presidenta de membrete” de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La nueva mayoría en el Congreso quedó en evidencia esta semana con el proceso de elección de quien será integrante del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un cargo que corre el riesgo de quedar acéfalo.

El nombramiento de la persona debió suceder desde 23 de julio pasado, según la convocatoria del segundo periodo extraordinario de sesiones, sin embargo, una semana después, el tema está empantanado por una lucha de poder entre los dos nuevos grupos.

Hasta el cierre del año pasado, el grupo que controlaba el Congreso y acordaba la mayoría al momento de las votaciones estaba integrado por cuatro diputados de Morena, encabezados por la todavía presidenta de la Junta, Reyna Durán Ovando, junto con cuatro legisladores del PAN.

A ellos se sumaban los dos del PRD, dos del PRI, uno del Movimiento Ciudadano y otro del Movimiento Auténtico Social.

Juntos conformaban 14 votos, a los cuales, se unían de vez en cuando algunos otros diputados y diputadas de Morena.

Sin embargo, a solo semanas de que Gustavo Miranda García asuma la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el nuevo grupo de poder y control ya quedó conformado.

Ahora son 7 diputados de Morena, que dejaron prácticamente sola a Durán Ovando, para establecer acuerdos con los tres del Partido Verde Ecologista de México y los tres del Partido del Trabajo, a quienes se sumó el único diputado del MAS.

El jueves 23 de julio, el nuevo grupo quiso poner como comisionado del Idaipqroo a Sergio Avilés Demeneghi, mientras que los otros a Cristina María Piña Avilés, quien se desempeña encargada de transparencia de Secretaría particular del gobernador, Carlos Joaquín González.

El lunes 27 de julio, los últimos dos nombres que se manejaron fueron de Luz Gabriela de la Mora Castillo, ex candidata plurinominal por el Partido Verde a una diputación local y ex titular de la Unidad de Transparencia de ese partido y la misma, Cristina María Piña Avilés.

Raúl Cazares Urban, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lamentó la postura que han asumido los legisladores locales, porque únicamente deje a evidencia los compromisos que tienen, lejos de los intereses de los ciudadanos.

“No han transparentado por qué suben a uno y luego a otro. Solo una fracción parlamentaria ha tenido, lo que es visible para los ciudadanos, que no ha modificado a quien quieren impulsar. Desconozco, pero me parece que también ahí puede haber un vínculo político”, consideró el entrevistado.

El próximo 5 de septiembre, el Partido Verde Ecologista de México asumirá la presidencia de la Jugocopo, que tendrá septiembre del 2021.