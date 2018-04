Exigen incluir a minisúper en regulación de venta de alcohol

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Empresarios de Chetumal, exigen al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que la regulación, supervisión y sanciones a establecimientos que expiden bebidas alcohólicas sea pareja y no solamente a los centros de diversión nocturna y restaurantes.

Los representantes de la Canaco-Servytur Chetumal y Asociación de Hoteles del Centro y Sur del Estado, señalaron que no están en contra de que los centros de diversión nocturna de Chetumal cierren sus puertas a las 3:00 de la mañana, pero esa medida servirá de poco, si existen otros lugares donde puedan adquirir bebidas alcohólicas después de ese horario.

Eloy Quintal Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), dijo que evidentemente, en materia de seguridad hay que entrarle todos, pero la disposición repentina de cambiar el horario, sin previo aviso, fue una situación que los puso en alerta.

“Debimos de haber tenido un diálogo previo antes de tomar esa decisión, para que podamos preparar nuestras estrategias comerciales, y no nos impacte de manera inmediata cualquier ajuste a los husos horarios”.

Indicó que los empresarios están en la disposición de colaborar en materia de seguridad, pero exigen que así como los sectores formales cumplen las condiciones y obligaciones normativas, también se debe regular la vía pública, el clandestinaje e informalidad en la venta de bebidas alcohólicas, entre otras cuestiones.

Por su parte, Deborah Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur del Estado, expresó que la venta de bebidas alcohólicas debe ser prohibida en su totalidad.

“No puedes prohibirle a un empresario que deje de vender a esa hora cuando en los mini súper se vende bebidas alcohólicas, se ingiere alcohol en las vialidades, esto no puede ser, la regulación tiene que ser integral”.

Agregó que la autoridad municipal les indicó que no se busca perjudicar al empresario, que solamente es una regulación en la venta de las bebidas alcohólicas, pero se necesita poner todas las condiciones para que así sea en todos lados.

Ambos empresarios chetumaleños, coincidieron en que esas regulaciones no se pueden dar de manera aislada, porque no resuelve el problema, se necesita regular a todos los actores y no solamente a la parte más cautiva, la que está en su negocio.