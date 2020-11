Chetumal: Están en peligro las becas deportivas para el 2021

Atletas y entrenadores de Quintana Roo se quedarían sin becas deportivas para el 2021, luego de que en este año la pandemia ocasionó que se suspendieran todas las competencias.

Una vez que sean cancelados y pospuestos los Juegos Deportivos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), no habrá mecanismo para otorgar las becas y estímulos económicos a los deportistas estatales.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Cojudeq, Antonio López Pinzón, durante su comparecencia ante los diputados de la XVI Legislatura, donde recordó que estos apoyos se otorgan a los atletas que obtienen medallas en la máxima justa deportiva en el país.

“Como todos saben, nuestros deportistas reciben esta ayuda por parte del gobierno del estado gracias a su esfuerzo y a sus triunfos conseguidos en la Olimpiada Nacional, que ahora ha cambiado al formato de Juegos Nacionales Conade, que debieron realizarse a mitad de año, pero que fueron pospuestos a causa de la pandemia de coronavirus”, señaló.

No obstante, aunque la Conade no ha informado ni ha hecho un anuncio oficial, todo parece indicar que este evento no se llevará a cabo, lo que significa que no habrá medallistas ni apoyos a deportistas.

En este sentido, el Congreso del Estado recibió la solicitud por parte de la Cojudeq, para considerar, dentro del presupuesto de egresos del 2021, una partida para continuar con la entrega de becas deportivas a atletas y entrenadores, aunque no hayan tenido competencia.

Detalló que, en el 2020, la Cojudeq gastó de cuatro millones 362 mil 866 pesos, para la entrega de estos estímulos deportivos, que correspondió de julio del 2019 a junio de 2020, y se entregó a un total de 300 atletas y entrenadores en diferentes etapas.

Es importante señalar que las becas y estímulos deportivos se otorgan de acuerdo a los resultados de cada atleta, por ejemplo, por cada medalla de oro se pagan cuatro mil pesos, la de plata tres mil y la de bronce dos mil, pago que se hace en una sola exhibición y se entrega cada 20 de noviembre, en la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte.

Además, los atletas que ganan más de una medalla reciben el pago de la primera medalla al 100% y a partir de la segunda les corresponde el 50%, por ejemplo, un atleta que obtuvo tres medallas de oro en la Olimpiada Nacional, recibió ocho mil pesos, al ser el 100% de la primera más el 50% de las otras dos.