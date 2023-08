Ante la inminente salida de Jesús Elizama Be Pech del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes (CEMA) de Chetumal, Yulissa y Carlos Alberto Itzá Cobá, hijos y hermanos de Santos Roberta Cobá May y Elisa Yutzal Itzá Cobá, asesinadas en 2018 en Felipe Carrillo Puerto, temen por sus vidas o a ser víctimas de cualquier agresión por parte de la persona que les arrebató la vida a sus familiares.

En conferencia de prensa realizada en Chetumal, Yulissa y Carlos Alberto Itzá Coba pidieron justicia, protección y apoyo a las autoridades estatales y municipales de Felipe Carrillo Puerto, y responsabilizan a Jesús Elizama Be Pech y a sus padres Elizama Be Cituk y Lucy Imelda Pech Esquivel de cualquier agresión que sufran.

Feminicida en libertad el próximo 23 de agosto

Informaron que el feminicida saldrá en libertad el próximo 23 de agosto de este año, tras cumplir tan solo cinco años de condena por el doble homicidio, pena máxima que se impone a menores de edad infractores.

También convocaron a una marcha este 23 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, partiendo de las oficinas de la Fiscalía General del Estado hacia el palacio municipal.

Con lágrimas en los ojos, Yulissa Itzá Cobá señaló que tiene miedo de salir de su casa, así como los vecinos que declararon en contra del asesino de su mamá y hermana.

“Ya pasaron cinco años, pero no es nada por la pérdida de nuestra familia, es muy doloroso, y a la persona responsable de los asesinatos solo le dieron cinco años de castigo, fue una muerte muy trágica, muy brutal porque no solamente las hirió una vez, a mi mamá le dio 16 puñaladas y le cortó la yugular a mi mamá y hermana”.

Carlos Alberto Itzá Cobá expresó que a pesar de que han solicitado la ayuda de la Fiscalía General del Estado (FGE), solamente han recibido la respuesta de que no se puede hacer nada, ni siquiera pedir una restricción mientras no exista una agresión en su contra por parte de Jesús Elizama Be Pech.

Hicieron un llamado a la toda la comunidad de Felipe Carrillo Puerto para que se sumen a la marcha y exijan a las autoridades se garantice la seguridad no solamente de ellos, sino de todos los habitantes.

Colectivos feministas apoyan a familiares de víctimas

Yulissa y Carlos Alberto Itzá Cobá son apoyados jurídicamente por integrantes de colectivas feministas como la Red de Víctimas Quintanarroense, Colectivo Femenil Xtabay, Organización Mujeres México, Mamás cuidadoras de tiempo completo Quintana Roo, Red de Madres Vicarias Cancún, Mujeres Mayas Mujeres Fuertes Ko´ Ole´ Maya Ko´ Ole´ Yamm U Muk´ Ulo, Mujeres que sueñan por una vida mejor X Ch´uupo´ob ku náayo´ob ti´ junp´éel kuxtal ma´alob y Mujeres que Defienden su Libertad.