Chetumal: Funcionarios de Sesa y Turismo presentarán ante Congreso plan por coronavirus

La Comisión de Turismo del Congreso del Estado llamó a una comparecencia extraordinaria a funcionarios de Salud y Turismo de Quintana Roo, para conocer las acciones implementadas por el coronavirus y analizar la posibilidad de prohibir la llegada a Quintana Roo de vuelos procedentes de Europa.

Carlos Hernández Blanco, titular de la Comisión de Turismo del Congreso local, explicó que tras la declaración de la OMS de que el mundo ya enfrenta una pandemia por el coronavirus Covid-19, es necesario que la entidad tome sus precauciones, a menos de un mes de la temporada vacacional de Semana Santa, cuando millones de turistas de todas partes del mundo llegan a Quintana Roo.

También te puede interesar: Cancún: Universidad Tec Milenio suspende clases por propagación del coronavirus Covid-19

“Es un tema que debe tomarse en serio. Desconozco cuáles fueron las razones por las que el Gobierno Federal tomó la decisión de salir a declarar que México no cerrará sus fronteras, e incluso invitar al país todos aquellos turistas que ya no pueden ingresar a Estados Unidos. No por ganar unos millones vamos a poner en riesgo a la población del Estado”, puntualizó.

El primero deberá ser Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; el próximo miércoles 18 de marzo, para abordar medidas de prevención para evitar que llegue el Covid-19 entre los 1.2 millones de turistas que se estima llegarán en el próximo periodo vacacional de primavera de este año.

Entre las estrategias a considerar, puntualizó, se encuentra el evitar que desembarquen en los puertos estatales ciertos cruceros que provengan de países donde existe presencia del coronavirus; así como prohibir la llegada de ciertos vuelos que puedan ser catalogados como “altamente peligrosos”.

“No es para generar alarma, pero sí se tienen que tomar todas las medidas necesarias de prevención. Al fin de cuentas, lo que más importa es la salud de los quintanarroenses”, puntualizó.

Mientras que la secretaria de Salud, Alejandra Crespo Aguirre, y la titular de Secretaría de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, pasarán lista frente a la Comisión de Turismo durante la próxima semana, aunque aún no se ha confirmado la fecha.

“Aún está por definirse la fecha exacta de ambas titulares, ya que entendemos que precisamente por su trabajo en el Comité Sanitario ante el Covid-19 no estarán el próximo miércoles en la ciudad; pero esperamos poder tener una reunión de trabajo con ambas en los próximos días.