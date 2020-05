Chetumal: Grandes cantidades de sargazo invaden playas de Mahahual

A una semana de haberse iniciado los trabajos para la instalación de las barreras para contener el alga en Mahahual, registran atrasos, lo cual ha ocasionado malestar entre empresarios y habitantes del lugar, pues las playas siguen siendo invadidas con grandes cantidades de este desecho marino.

Alondra Martínez Flores, directora de Ecología y Medio Ambiente en el municipio de Othón P. Blanco, señaló que la Secretaría de la Marina iniciará con estos trabajos en las próximas horas, para iniciar a combatir el arribo de esta alga.

También te puede interesar: Chetumal: Retiran sargazo de las playas de la Grand Costa Maya de Mahahual

“No tenemos idea del por qué no se continuaron los trabajos y no han instalado las barreras, lleva cerca de una semana que se pusieron las anclas y nadie ha venido a continuar con las barreras y eso nos afecta mucho a todos, tanto empresarios como habitantes”, denunció Gerardo Pérez Zafra, líder empresarial de la localidad.

En este sentido, Alondra Martínez, titular de la dirección de Ecología y Medio Ambiente en el municipio capitalino, refirió que la ausencia de personal de la Marina Armada de México y la interrupción de las labores en Mahahual se debe a que se encuentran realizando la instalación de cerca de mil 200 metros de barreras en Xcalak, y será hasta los próximos días cuando se presenten en Mahahual.

“Se inició con la instalación de las barreras en Xcalak y ya se está finalizando, por lo que esperemos que en esta misma semana se inicie con las labores en Mahahual”, dijo la funcionaria.

Mientras tanto, las playas de este polo turístico siguen recibiendo grandes cantidades de este material orgánico, el cual se distribuye a lo largo de la costa, pero en especial cantidad a un lado del muelle de pescadores, afectando directamente a los negocios cercanos, que son invadidos por los malos olores y los insectos que se originan por la descomposición del sargazo.

Por tal motivo, los empresarios locales solicitaron se continúe con los trabajos de combate al sargazo, pues quieren tener controlado ese tema para cuando sea posible que se reanuden las actividades productivas y puedan recibir nuevamente a los turistas.