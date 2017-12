Piden más promoción turística para Huay-Pix

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Empresarios restauranteros y autoridades de la comunidad de Huay-Pix, pidieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, mayor promoción turística para el balneario Laguna Milagros para poder mantener la actividad comercial.

Obdulio Carranza Navarrete, delegado de la comunidad, informó que el sector empresarial, tanto establecido como ambulante, le ha exigido que realice las gestiones de mayor promoción, pero a pesar de los escritos no ha tenido respuesta satisfactoria.

“La inconformidad de los restauranteros por la poca promoción y las bajas ventas, a pesar de contar con una laguna espectacular, donde se han llevado a cabo competencias internacionales de remo, no hay flujo de efectivo”, dijo.

Indicó que los cinco restaurantes a la orilla de la laguna, son los principales centros de trabajo de las familias de Huay-Pix y ante la falta de visitantes, amenazan con cerrar sus puertas.

“Eso sería un duro golpe a la económica de todos, porque quienes no trabajan en la cocina, de meseros, o surtiendo de productos, pues aprovechan para vender dulces, u otras cosas. Es una cadena, la única cadena de economía que tenemos, por eso la urgencia de que venga más gente”, destacó.

Carranza Navarrete señaló que en dos ocasiones acudió a buscar al director de fideicomiso de promoción turística, para obtener algún apoyo de promoción, pero nunca lo encontró.

“Después me enteré que no tienen director, en Turismo Municipal hemos tenido pláticas pero ahí no tienen dinero para promoción, así que no hacemos mucho”, dijo.

Araceli Paola Medina, habitante de la comunidad, recordó que hace varios años, la gente de Chetumal visitaba con frecuencia la laguna, y eso generaba una economía, pero ahora se han olvidado de que existen.

“Ya no viene la gente, los fines de semana llega pero muy poca, a pesar de que estamos cerca de Chetumal, estoy pensando también dejar de vender, cada día gano menos, esta semana únicamente vendí entre treinta y cincuenta pesos diarios”, refirió.

El Gobierno del Estado confirmó que en enero comenzará a operar el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, cuyo objetivo, según las autoridades es hacer más eficiente y pareja la promoción de los puntos turísticos.