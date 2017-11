Impunes 10 mil casos de acoso en escuelas de Q. Roo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Cdheqroo, registró dos casos de acoso escolar de docente a alumno en 2016, contra las cifras del Inegi que revelan que en ese año, se reportó 10 mil 697 víctimas de violencia sexual. En el primer trimestre de 2017 la Comisión lleva un caso registrado.

De acuerdo con las cifras emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), las dos quejas fueron del mes de octubre del año pasado, una del municipio de Felipe Carrillo Puerto y otra más de Othón P. Blanco.

En el actual año, solo se ha reportado un caso de hostigamiento sexual de maestro a alumnos en el municipio de Bacalar.

Harley Sosa Guillen, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), lamentó que a estas alturas continúen dándose este tipo de abusos hacia los alumnos, el cual es una acción denigrante hacia los alumnos de cualquier nivel educativo.

Explicó que cuando suceden este tipo de hechos, del cual se enteran o llegan las afectadas directamente a la Cdheqroo, piden de manera inmediata la separación de las funciones, en este caso del docente, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Cipriano González Zuñiga, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (Sitem) en Quintana Roo, indicó que este tipo de casos deben de ser denunciados ante la autoridad competente, para que se pueda tener un panorama de lo que se vive en los planteles educativos y sobre todo se actúe contra los maestros que cometen dichas acciones reprobables.

De acuerdo con la Recomendación General 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2014, registró que en el estado de 2000 a 2013, 34 quejas de violencia sexual escolar desde nivel básico hasta media superior que investigó directamente la autoridad educativa; además de cuatro quejas por la misma situación presentadas directamente a la Cdheqroo.

Dentro de las recomendaciones generales, en el apartado 189, especifica que el Estado de Quintana Roo es parte de nueve entidades federativas que manifestaron no contar con una unidad administrativa especializada en atención de quejas y denuncias de acoso y violencia sexual escolar.

Mientras tanto, el área de comunicación social no proporcionó el reporte de casos de violencia sexual reportados en los diferentes planteles, pues el que maneja la información (área jurídica) se encuentra fuera de la ciudad y el área de comunicación social de la FGE, no proporcionó los casos de violación sexual que han atendido entre 2016 y 2017.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, reportó para el Estado, 10 mil 678 mujeres de 15 años y más que sufrieron violencia sexual en el ámbito escolar.

Sin embargo, de los casos reportados de violencia en el ámbito escolar, el 91.3% no denuncia ni solicita ayuda; el 49.3 %, afirmó no hacerlo por tratarse de algo sin importancia; el 11 %, por miedo a las consecuencias o a las amenazas y en 10.3% porque fueron costumbres entre la comunidad escolar, los actos que recibieron; el 9.8%, no sabía cómo ni dónde denunciar; el 9.8% por vergüenza; 9.7% pensó que no le iban a creer entre otros motivos que representan pocos porcentajes.