Chetumal: Incrementan casos de violencia hacia animales durante la cuarentena

El estrés y la ansiedad por el encierro de la cuarentena están multiplicando los casos de violencia hacia las mascotas. En el último mes se incrementó en cinco veces las denuncias por maltrato animal en Chetumal.

Luis González, integrante de la asociación civil Animal Sheriff, explicó que apenas hace unos días atendieron el caso en la colonia Caribe de un perro que fue “macheteado” en el hocico por su dueño, logrando apenas salvarle la vida.

También te puede interesar: Reportan nuevo brote de moquillo en mascotas de Cozumel

Si bien se pudo rescatar al can, así como al menos otros 200 animales en el último mes, organizaciones ambientalistas han tenido que limitar sus esfuerzos para evitar contagios por el Covid-19.

“Cuando nos reportan que es un animal callejero, o es un caso de urgencia, acudimos. Sin embargo, en otros no podemos intervenir ya que existe un riesgo de contagio ya que significaría tener que interactuar con muchas personas al día. Sin embargo, nos esforzamos al límite hasta donde podemos”, puntualiza.

“Lamentablemente nos falta empatía hacia otros seres vivos. Entendemos que durante esta situación de emergencia, miles de personas perdieron sus empleos y por eso optaron por abandonar a sus mascotas, ya que no cuentan con los recursos para atenderlos. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que descarguen su ira sobre los animales, ya que eso no es humano”, dijo Luis González.

Añadió que desde el inicio de esta contingencia, más de 20 mil mascotas han sido dejadas en la calle, lo que no solo afecta la integridad de estos animales, sino también se convierten en un problema de salud pública.

“Claro que nos hemos encontrado con personas de buen corazón que donan croquetas, o que hacen hasta lo imposible para poder mantener a sus animales, a pesar de que redujeron sus ingresos. Por eso hacemos un llamado a toda la población a tratar con el debido respeto y empatía a sus mascotas. La forma en que las tratamos es un reflejo de nuestra sociedad”.