Chetumal: Incremento en precio de la canasta básica complica la situación de las familias

En un año el precio de la canasta alimentaria incrementó en un 7% (110 pesos) en la zona urbana y 8.7% (96 pesos) en el área rural, complicando la situación en alrededor de 250 mil hogares de Quintana Roo que desde 2018 reportan problemas de alimentación.

De acuerdo con la actualización más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en septiembre, la Línea de pobreza extrema por ingresos (Canasta alimentaria) cerró en mil 671.38 pesos contra mil 561.34 pesos del mismo mes del año pasado en las ciudades; mientras que en la zona rural fue de mil 202.05, cuando hace un año estaba en mil 105.39 pesos.

En el informe que presentó el Consejo se precisa que este aumento en la canasta alimentaria fue del doble de lo que se tuvo en Inflación (aumento generalizado de precios) anual, que cerró en 4%; o sea que por cada punto que sube la Inflación, la canasta alimentaria subió dos.

“Las líneas de pobreza por ingresos tienen como propósito contar con un referente monetario para comparar el ingreso de los hogares con el valor de una canasta de consumo básico, y así valorar el estado de carencia o no en que viven los hogares mexicanos en el espacio de bienestar económico”, explica el Coneval.

En el marco, del Día Mundial de la Alimentación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que hasta el 51% de los hogares (500 mil) en la entidad, experimentó dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias, donde la más extrema fue la de sentir hambre pero no comer, comer una vez al día o de plano no alimentarse en todo el día, porque no tenía dinero.

En su informe, el organismo nacional también menciona otras dificultades: preocupación de que la comida se acabe; alimentación de adultos basada en muy poca variedad de alimentos, además de falta de alimentación sana y variada; comer menos de lo que piensan que debían comer; dejar de desayunar, comer o cenar o de plano quedarse sin comida.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó para septiembre que un total de 158 mil 073 trabajadores formales ganan máximo dos salarios mínimos; es decir, cuando mucho 246.44 pesos al día, por una jornada de trabajo de al menos ocho horas.