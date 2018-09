Pretenden evitar erosión de Playa Paraíso

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Un particular pretende colocar una barrera de rocas artificiales (bolsas de concretos) de 110 metros de longitud en una zona marina de la isla de Holbox para defender la costa de

la erosión del oleaje.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) modalidad particular del proyecto “Elemento de Protección Costera, Playa Paraíso”, fue sometida a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el 6 de septiembre de este año 2018.

El documento resalta que se trata de una obra que no incluye actividad altamente riesgosa en la zona marina, puesto que no se daña el área de humedales y las especies marinas no se ven afectadas, toda vez que en predios cercanos se han instalado estructuras similares, luego de obtener el permiso ambiental.

El diseño de la barrera es de manera perpendicular de la costa, con terminación en forma de curva mar adentro. Se le denomina coloquialmente “espigón” y cuenta en la base con un tapete anti-socavación (geotextil), enterrado medio metro del lecho marino, encima se colocan los bolsacretos, los cuales son bolsas de polipropileno rellenos de cemento, cal y yeso (mortero).

La función de esta barrera es aminorar el golpeteo de las olas y arrastre de la arena de la zona de playas, evitando que con el paso de los años desaparezca o quede cubierta por el agua de mar.

En caso de obtener la aprobación, el promotor establece una inversión total de un millón 465 mil 606 pesos para que dentro de los primeros seis meses prepare el sitio y ocho meses para la etapa de construcción.

De igual forma, considera un tiempo estimado de 25 años para que la barrera se mantenga instalada, posterior a ello analiza la opción de ampliar el periodo a través de una nueva MIA.

La superficie a desarrollar el proyecto tiene un total de 444.33 metros cuadrados se ubica dentro del Área Natural Protegida (Yum Balam) en zona marina adyacente a la zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), frente a un predio particular de la calle Zargo con Bagre en la isla de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.