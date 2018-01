¡Alzan la voz! Protestan médicos y enfermeras por presunto maltrato

Alejandro Poot/SIPSE

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Un grupo de trabajadores sindicalizados y de confianza del Hospital Integral de José María Morelos, se manifestaron ayer por supuestos maltratados y la falta de insumos para sus labores.

El personal médico, de enfermería y administrativo aprovechó la visita del sub secretario de salud, Luis Ángel Blanco, quienes aguardaron, por varias horas, a que concluyera la reunión con los directivos del hospital, para exponer sus inconformidades.

Dentro de los señalamientos que hicieron los trabajadores de salud, destacó los malos tratos que son objeto por parte del director del nosocomio, Víctor Castañeda Castañeda, incluso, entregaron un documento donde solicitan la destitución del mismo.

Protestan médicos y enfermeras de Hospital Integra de Morelos

El documento precisa que: “desde que usted entró, se redujeron los medicamentos y equipo, cómo va ser posible que no tengamos un normogotero, si llega un paciente en shock que hago con un microgotero? se me choca luego viene la demanda, y quién? pues los enfermeros, cree que el sindicato se mete? o los directivos?, no.. somos nosotros, a nosotros nos demandan a mí ya me paso, en lo personal a mí no me conviene que el este, por dos cosas, una, porque es muy repulsivo, la segunda, para nada nos sirve si no tiene a nosotros una solución a nuestros problemas”.

El personal de enfermería se quejó de “explotación” alegando que son obligados, por el director, a trabajar hasta por tres turnos, sin ningún reconocimiento, ni gratificación.

“Doblamos turnos, triplicamos turnos y me voy a traslado, yo no soy una persona floja como refiere el director y como se refiere a las demás compañeras, nosotros vemos todos los programas, y no nos podemos dividir en mil para hacerlo todo en un día, nosotros quisimos pasar a platicar con usted y se ha negado a recibirnos, a todo el personal se le ha negado para poder pasar con usted, siempre, o está ocupado o no puede o no esta o está arreglando sus asuntos”.

Ante los señalamientos, Calderón Castañeda, se defendió argumentando que el personal sólo quiere perjudicarlo; sin embargo, aseguró que presentará su renuncia ante las instancias correspondientes si así lo quiere la clase trabajadora del Hospital Integral.

Una vez escuchadas ambas partes, Luis Ángel Blanco, sub secretario de salud señaló que dará seguimiento a tal solicitud, más cuando se trata de los insumos básicos para la ciudadanía morelense, dijo que el doctor Víctor Castañeda, presentará su renuncia como marca la ley, por lo tanto pondrán a un director interino en el nosocomio.