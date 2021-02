Chetumal: Jugador llega como refuerzo a la escuadra de Tulum FC

Rodolfo de la Cruz, jugador chetumaleño que llegó como refuerzo a la escuadra de Tulum FC, reconoce que tiene las cualidades necesarias para asumir la responsabilidad de este nuevo reto y de ser el pilar ofensivo del equipo.

A dos semanas de que se reanude el torneo en la Tercera División Profesional, el “Lobo”, sabe perfectamente que, para cumplir el objetivo de estar en la liguilla y pelear el campeonato, deberán ser un cuadro completamente equilibrado y letal a la ofensiva.

“Llegar a Tulum FC es un desafío muy grande porque tenemos como meta cerrar la próxima segunda vuelta entre los primeros lugares”, destacó el atacante ex Sub-17 de Cruz Azul y Chivas Rayadas del Guadalajara.

El delantero sabe que, para lograr los objetivos grupales de Tulum FC, cada uno de los elementos que conforman el plantel debe trabajar fuerte, por lo que él se ha comprometido a entrenar con mucha entrega.

“Me he sumado a trabajar con todo para apoyar al equipo a alcanzar el primer lugar de la tabla de la Zona Sureste y por ende clasificar a la Liguilla en el grupo donde no corresponde pelear por ese boleto”, apuntó el atacante del ‘Orgullo Maya’.

A dos semanas de que ruede el balón en la segunda vuelta de la Liga TDP, Rodolfo consideró que el equipo está muy fuerte y unido. “Nos hemos acoplado completamente al equipo y a la forma de jugar del profesor Carlos Flores Espetia, y en esta segunda vuelta vamos a cerrar con todo”, indicó el surgido en Tigrillos de Chetumal.

Señaló que, dentro de la plantilla de jugadores se respira un gran ambiente, positivo y lleno de compañerismo, lo que resultará un arma completamente valiosa e importante para enfrentar la segunda parte del torneo y tener buenos resultados.

Cabe destacar que Tulum FC debutará en la segunda vuelta de la Temporada 2020-2021 de la Liga TDP recibiendo el viernes 26 de febrero a Venados FC, a las 18:00 horas en la Unidad Deportiva “Tulum”, correspondiente a la jornada 12 de este certamen.

