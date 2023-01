Chetumal: Lanzan convocatoria para Premio al Mérito Deportivo

Con la novedad de que ya no llevará por nombre “Efraín Aguilar Marrufo”, que no se hará en su fecha tradicional (22 de enero) y que ya no se dará una medalla de oro, sino dinero en efectivo, esta semana se lanzó la convocatoria para entregar el Premio al Mérito Deportivo en el municipio de Othón P. Blanco.

José Canul Tun, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Quintana Roo, dio a conocer que, de acuerdo con el Cabildo, se decidió reanudar este tradicional evento, en el que se reconoce al o la mejor deportista del año anterior.

Por tal motivo, se lanzó la convocatoria para todos los atletas, grupos o equipos deportivos, para que se inscriban y puedan hacerse acreedores a este importante reconocimiento.

No obstante, para este año este galardón ha sufrido varias modificaciones, iniciando con la fecha, pues desde su primera edición se entregó el 22 de enero de cada año, a manera de conmemorar la llegada del Pontón Chetumal a la desembocadura del Río Hondo, capitaneado por el Vicealmirante Tomás Othón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, y ahora se optó por el 27 de febrero.

Otra alteración importante es el nombre de la medalla, pues antes se llamaba “Medalla al Mérito Deportivo Efraín Aguilar Marrufo”, y ahora únicamente se bautizó como “Medalla al Mérito Deportivo Municipal 2022”.

Finalmente llama la atención que, anteriormente este reconocimiento consistía en una medalla de oro sólido, y ahora se entregará una “Medalla conmemorativa realizada en metal común con un diámetro de 80 milímetros, además de un incentivo económico de 35 mil pesos”, dice la convocatoria.

De esta manera, a partir de esta semana y hasta el próximo 6 de febrero, el Instituto Municipal del Deporte estará recibiendo la documentación de los o las candidatas a obtener este reconocimiento por sus logros deportivos en el último año.

La sesión de adjudicación se realizará el 9 de febrero, en la que el Consejo estará integrado por la presidenta municipal, los regidores de la Comisión de Deporte, el director del Instituto de Cultura Física y Deporte, el director del Instituto de la Juventud, un representante de una asociación deportiva, dos representantes de los medios de comunicación, y un deportista.