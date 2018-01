Inicia programa de Fomento a la Lectura

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto de Cultura y las Artes (ICA), en el Estado, inició en el municipio capitalino el programa de Fomento a la Lectura, tanto en comunidades como en colonias populares.

Jacqueline Estrada Peña, directora del ICA, indicó que es con la finalidad de crear los hábitos de lectura y amor a los libros en los menores de edad.

“El evento tiene como fin inculcar el desarrollo de una cultura lectora a través de actividades culturales, en estos eventos habrá muestra bibliográfica; se leerán cuentos, leyendas y poemas; se presentará una obra de teatro guiñol y se realizará un taller de fomento a la lectura con el público”, puntualizó.

El programa, dijo estará vigente hasta el 29 de marzo del presente año y se llevará a cabo en 18 colonias y en 18 comunidades rurales del municipio de Othón P. Blanco.

Mencionó que entre las colonias que figuran están la 5 de Abril, Barrio Bravo, Del Bosque, 8 de Octubre, Miraflores, Polígono 2, Jardines, Payo Obispo, entre otras.

Entre las comunidades se encuentran Cacao, Rovirosa, Allende, Álvaro Obregón Viejo, Sabidos, Palmar, Ucum, donde se pretende crear el interés por las obras literarias.

En el Estado de Quintana Roo, solo uno de cada 10 alumnos de educación básica y media superior, tiene hábito de la lectura. El resto, no puede interpretar textos argumentados, según resultados que han dado a conocer por Planea 2017.

Aurora Sánchez, licenciada en pedagogía y maestra de telesecundaria, indicó que los alumnos obtienen malos resultados en materias como español y lectura porque no leen, ni en la escuela ni en sus casas, es decir, es un problema generalizado.

“La lectura no es un proceso sencillo, pero actualmente los docentes de preescolar se enfocan al juego, no les leen y es desde muy pequeños cuando esta cultura por la lectura debe inculcarse”, indicó

Sin embargo, reconoció que uno de los factores que tienen los docentes y por el cual no pueden enseñar a sus alumnos esta cultura es que en los planteles no existe el material, no hay bibliotecas o son muy pocas las escuelas que lo tiene en todo el Estado.

Consideró grave que actualmente los alumnos, de los últimos grados de primaria, secundaria, bachillerato y hasta algunos del nivel profesional, no tengan la costumbre de leer, lo que trae por consecuencia que las personas no puedan comprender cosas tan sencillas como las instrucciones que vienen en las evaluaciones.