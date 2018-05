Cierran avenida y piden ser reinstalados como docentes

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Docentes cesados y padres de familia de ocho comunidades del estado, pertenecientes a la CNTE a se manifestaron frente a la SEQ, cerrando la avenida Insurgentes con Rojo Gómez por lapsos de tiempo (cada 10 minutos).

Desde poco antes de mediodía, dio inicio la manifestación de los integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, para pedir que seis de sus integrantes amparados sean reactivados en el sistema educativo de Quintana Roo.

En la esquina de las confluencias de las avenidas antes mencionadas, los docentes tenían u micrófono y una bocina así como varias mantas donde expresaban sus inconformidades.

“Hace dos años la coordinadora amparo a varios compañeros del Estado de Quintana Roo y en julio de 2017, un juez emitió una sentencia favorable para nuestros compañeros y donde se le impide a la SEQ que sean cesados porque la evaluación es lacerante a sus derechos laborales”, dijo una de las docentes entrevistadas, quienes se reservó su derecho a emitir su nombre.

Explicó que son 29 docentes en el estado que fueron injustamente cesados, pero seis están sentenciados con un amparo a su favor, es decir se les revoca la separación de servicio para que sean reincorporados, pero hasta el momento la SEQ no ha llevado a cabo dicho proceso.

En todo el país, esperan que sean reinstalados 588 docentes que también en 2016, fueron separados del servicio.

“Lo único que nos dice el director de asuntos jurídicos es que no los han reincorporados porque no le entiende a la sentencia y que ésta está en proceso, pero ya no podemos esperar más, son dos años que han estado separados injustamente castigados y violentando sus derechos”, comentó.

A las 13 horas, salió de las oficinas de la SEQ autoridades de la subsecretaría de asuntos jurídicos y de educación básica para pedirles que levanten su manifestación, abran la circulación y acepten un dialogo en la Secretaría de Gobierno del Estado para el próximo lunes con autoridades de la misma SEQ; sin embargo los docentes y padres de familia rechazaron dicha propuesta y continuaron con su campamento frente a SEQ y cerrando por lapsos de tiempo la avenida de los insurgentes.

“Aquí vamos a permanecer, somos gente de Felipe carrillo Puerto, Playa del Carmen, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, José María Morelos entre otras comunidades”, comentó.