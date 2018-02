Más de mil 200 quintanarroenses abandonan el estado cada año

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de mil 200 quintanarroenses abandonan el estado, cada año, para irse a radicar a otros países, siendo Estados Unidos de América el principal destino, según el reporte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

De acuerdo con el organismo, el año pasado, un total de mil 205 ciudadanos que radicaban en Quintana Roo se fueron a vivir a 50 países distintos.

También te puede interesar: Más de 300 mil faltan por migrar a facturación electrónica

El 82% de esa población (988 personas) escogió un destino dentro del continente americano, mientras que el resto prefirió países de Europa, Asia y un par se fue a radicar a África.

En Estados Unidos se fueron, de manera legal, 682 quintanarroenses, principalmente a los estados de California, Texas, Alabama, Florida y Georgia, los cuales dejaron municipios como Othón P. Blanco, Benito Juárez y José María Morelos, principalmente.

Para Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, es importante contar a nivel local con una estadística sobre el fenómeno de la migración, un tema que no ha sido atendido en los últimos años.

Recordó que apenas en septiembre pasado presentó ante el Congreso Local, una iniciativa para la creación de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en el Estado de Quintana Roo.

Señaló que a pesar de enfocarse en las personas de otras nacionalidades y estados que llegan a la entidad, propone la creación de una Dirección General de Atención al Migrante, que entre sus atribuciones está promover y operar el intercambio de información con dependencias e instituciones nacionales e internacionales en materia de migración.

Además deberá efectuar y promover consultas, estudios, investigaciones y/o encuestas relacionadas con el fenómeno de la migración.

Señaló que contar con información sobre la cantidad de personas que entran y salen del estado es importante para la toma de decisiones y el diseño de estrategias y políticas públicas, porque en el caso de quienes se van, lo hacen por una razón que vale la pena conocer.

“Es necesario conocer mayores pormenores sobre la migración y poner atención, no solo en aquellos que llegan sino también en los que se van en busca de mejores oportunidades. Ciertamente, el estado no enfrenta niveles altos de emigración como lo tienen otras partes del país, pero no por deja de ser importante el tema”, señaló la legisladora local.

Según, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad ocupa el cuarto lugar con menor tasa de emigración internacional con 18.3 por cada 10 mil habitantes, solo por encima de Campeche, Yucatán y Tabasco con una tasa de 18.0, 15.4 y 15.3, respectivamente.

Según los últimos datos del 2015, todos los estados en el país, excepto Quintana Roo, presentaron saldos negativos en materia poblacional por efecto de la migración internacional.

El más grave fue Michoacán un saldo neto migratorio de (-) 136.1, porque mientras la tasa de inmigración (entrada) fue de 44.8 por cada 10 mil personas, la emigración (salida) alcanzó una tasa de 180.9.

En el caso de Quintana Roo registró una tasa de emigración de 18.3 mientras que inmigración alcanzó 23.7 por cada 10 mil habitantes, por lo que al final el saldo neto migratorio fue de 5.3.