Son menores de edad y ya festejan el 10 de mayo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Más de 300 niñas menores de 14 años de edad en el Estado se convirtieron en madres en 2016, según cifras del Consejo Estatal de Población publicadas a mediados de 2017.

El mayor número de casos se registró en Benito Juárez con 99 y en Othón P. Blanco con 87. Mientras que en Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Tulum y Bacalar, fueron los municipios donde menos casos de niñas embarazadas se dio.

Ante el número de mujeres embarazadas en edades escolares, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), emitió una recomendación con número 01/2017 e indicó que el funcionamiento del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) aún no permea resultados óptimos para contrarrestar los embarazos no planeados y/o no deseados en la población adolescente.

Previendo bajar los índices, el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha llevado a cabo talleres, pláticas y conferencias para más de 12 mil estudiantes informándoles sobre el embarazo a temprana edad.

Las pláticas son dirigidas a estudiantes, de los niveles de primaria, secundaria y bachillerato, así como a padres de familia con el objetivo de evitar afectaciones inmediatas en la vida escolar, económica y social.

En las conferencias, dirigido a ese grupo de edad, abordan temas como la prevención del embarazo no deseado, planificación familiar, riesgos y consecuencias asociados al inicio de la sexualidad a temprana edad.

Fernando Méndez Santiago, director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, indicó que las últimas cifras colocan a Quintana Roo cuatro puntos debajo de la media nacional en embarazos a temprana edad, donde figuran casos de niñas de hasta 10 y 14 años.

No obstante, resaltó que las estrategias para prevenir los embarazos en adolescentes se han encerrado en los salones de clases donde se llevan pláticas; es necesario que las acciones bajen a la familia en su conjunto.

“No existe una estrategia que atienda a la sociedad y a la familia en su conjunto, el problema es que no se da esa comunicación entre padres y los jóvenes”, dijo.

Indicó que la información que se les baja a los alumnos directamente en las escuelas muchas veces se queda dentro de un salón de clases cuando debería de ir abarcando a toda una familia.