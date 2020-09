Chetumal: Oswaldo Sánchez, orgullo de Chemuyil, portará la camiseta de Tulum FC

El mediocampista Oswaldo Javier Sánchez Fuentes se convertirá en el primer futbolista de la comunidad de Chemuyil, en participar dentro del Fútbol Profesional de México, al formar parte del cuadro de Tulum FC.

“Estoy muy orgulloso y feliz de representar a mi comunidad en el fútbol profesional y defender los colores de mi municipio de Tulum, además, agradezco la oportunidad que me han dado y estoy seguro que la voy a aprovechar al máximo”, dijo el jugador.

Se considera un jugador caracterizado por su entrega y pundonor, que deja todo dentro del terreno de juego, veloz y habilidoso, aspectos que le han hecho ganar un lugar dentro del conjunto de Tulum, que junto a él, estarán debutando en el Fútbol Profesional de la Tercera División.

“Me siento ansioso de que comience el primer partido para buscar sacar los tres puntos ante un rival difícil como sabemos que es Venados, por lo pronto, a seguir trabajando fuerte y mejorando en la pretemporada”, dijo el jugador de 16 años de edad.

Señaló que ha sido un camino muy duro el que ha tenido que transitar para poder ocupar un lugar dentro de la plantilla final del profesor Carlos Flores Espetia, pues la exigencia es máxima y tiene que estar a la altura de cada uno de los requerimientos del entrenador y del cuerpo técnico.

“Aquí se debe entregar todo nuestro esfuerzo, no se puede ceder un solo momento o pierdes tu lugar, además pienso en el gran sacrificio y trabajo que me ha costado llegar hasta aquí y no pienso bajar los brazos”, señaló.

Por su parte, el director técnico Carlos Flores Espetia, dijo que “Oswaldo es un jugador muy bueno encarando ofensivamente, que sabe jugar por ambos lados, y lo más importante, que le pega bien al balón con ambas piernas y también tiene pases para gol y gol”.

En tanto, la presidenta de Tulum FC, Rifka Queruel Nussbaum, destacó el hecho de que en este equipo se le está brindando las oportunidades a los jugadores de todos los rincones de Quintana Roo, en especial a los originarios de la Zona Maya, donde, dijo, hay mucho talento que puede ser aprovechado.

“Soy fiel creyente que a veces también hay que traer talento quintanarroense de otros municipios que eleven el nivel que se tiene aquí en Tulum. La intención de este proyecto es que perdure y que salgan muchos futbolistas profesionales para otra Liga”, destacó.