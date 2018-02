Exigen delegados y subdelegados municipales pago de apoyos

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los delegados y subdelegados de comunidades de Othón P Blanco exigen el pago de “apoyos”, que desde el pasado 24 de diciembre de 2017 no han recibido.

Indicaron que han tenido que meter dinero de sus propios bolsillos para subsanar algunas de las necesidades de comunidades.

Eusebio Jacinto Pérez Pérez, subdelegado de la Comunidad de Nuevo Becar consideró que el problema es que, cada mes que acuden al Ayuntamiento a solicitar el apoyo de 600 pesos en su caso, en lugar del pago, solo reciben malos tratos.

“Nos tienen abandonado, yo gano 600 pesos semanales jornaleando y de ahí tengo que sacar hasta 300 para ir hacer gestiones, la verdad Israel Padilla es mala persona, no, nos ha pagado desde diciembre, y cada que nos paga nos hace esperar hasta diez horas, yo que vivo a más de cien kilómetros ya no me quede a cobrar porque me iba quedar sin camión para regresar al pueblo”, comentó.

Para el caso de los delegados, que reciben un apoyo mensual de dos mil pesos, no representa una gran ganancia, les permite moverse entre la capital y su comunidad para hacer las diligencias.

Moisés de la Cruz Díaz, delegado de la comunidad de la Unión, ubicada a más de 130 kilómetros de Chetumal, indicó el encargado de la Coordinación de alcaldías y delegaciones del ayuntamiento de Othón P. Blanco, Manuel Granier Heredia, solo les hace gastar de más, porque les miente al indicarles una fecha de pago y luego no les cumple.

“Me dijo que la semana pasada, vine y no nos dieron nada, entonces pago en transporte y me voy con las manos vacías”.

El mayor temor de los entrevistados, es que el presidente municipal Luis Torres Llanes se vaya y les quede a deber, como ocurrió en la pasada administración, cuando Eduardo Espinosa Abuxapqui le quedos a deber cuatro meses a los anteriores delegados.

Ambos coincidieron al manifestar que la situación es generalizada para los 85 delegados y subdelegados, pues a ninguno le han hecho el pago de ningún apoyo desde el pasado 24 de diciembre.