Partidos registran coaliciones ante el Instituto Electoral

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los partidos políticos presentaron, anoche, ante el Ieqroo las solicitudes de registro de las coaliciones que disputarán, el 1 de julio, las 11 presidencias municipales, donde también participarán candidatos independientes.

A las 20:30 horas fueron entregadas las cartas de intención de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), que pretenden impulsar la alianza denominada Juntos Haremos Historia.

La documentación fue entregada por José Luis Pech Varguez del Partido Morena; Gregorio Sánchez Martínez, del PES; y por Francisco Rosas Villavicencio, de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo.

Al encuentro no se presentó ningún representante o dirigente estatal del PT, como Hernán Villatoro Barrios, quien denunció, en su momento, que no eran considerados como aliados y por ende no eran tomados en cuenta en el reparto de espacios.

Al respecto, el representante nacional del PT, dijo que las solicitudes de coalición son firmadas y avaladas por la dirigencia nacional, quien la facultad y no las dirigencias locales.

Posterior al acto protocolario, los tres representantes partidistas ofrecieron una conferencia, en la que se negaron a dar detalles sobre las condiciones en las que se pretende consolidar la coalición, y se limitaron a decir que será parcial y aplicará en 10 de los 11 Ayuntamientos.

Será en los próximos días cuando hagan público los detalles de la petición, con el argumento de que continúan en las pláticas y negociaciones.

Hasta las 10 de la noche de ayer, ningún otro partido político se había presentado para realizar el trámite, sin embargo, estaba programado entre las 11:00 y 11:30 de la noche el registro de otras dos coaliciones.

El primero es la que pretenden los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) denominada Por Quintana Roo al Frente.

La segunda es la de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).