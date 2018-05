Consulta Popular, aún sin dinero para su realización

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aún no tiene dinero para la organización de la primera Consulta Popular, luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha liberado el dinero solicitado.

Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, dijo que la dependencia estatal continúa en el análisis de la petición, por 12.7 millones de pesos, presentada por el Ieqroo.

“La estamos analizando porque, lógicamente, es muy excesivo el pago. No se ha efectuado ningún pago y tengo que esperar a que me den todos los soportes sobre los cuales se basaron para solicitar la cantidad tan alta. Aún no sé si se va a efectuar el pago”, afirmó la funcionaria estatal.

A pesar de considerar que se trata de una cantidad excesiva, Torres Muñoz reconoció que todavía no tiene todos los soportes para determinar si se trata de una cantidad ajustada a las necesidades.

“Tenemos la solicitud y algunas otras cosas, pero estoy solicitando más cosas, para soportar bien si se liberan o no. O hasta cuánto podemos liberar. Los medios lo han dicho (excesivo) y por esos tenemos que cuidar ese detalle”, señaló.

Se espera que en los próximos días se defina la viabilidad de la liberación de los recursos, a fin de que la autoridad electoral pueda realizar los contratos respectivos para la adquisición de los insumos que se requieren.

“Se supone que ya debe de ser la próxima semana a más tardar, pero hasta ahora está en análisis”, destacó la entrevistada.

La consulta popular planteada es para someter a consideración de los habitantes de Benito Juárez la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se autorice el transporte de servicio público de automóviles de alquiler, a través de plataformas digitales?

Según la estimación del Ieqroo, concretar esa consulta, se necesitan 11 millones 927 mil 814 pesos para la adquisición de documentación y material electoral, además de 818 mil 835.62 pesos para la elaboración de los instructivos para los funcionarios de casilla, así como los materiales “muestra” para los simulacros.