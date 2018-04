Azucareros satisfechos de mantener mercado estadounidense

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La sección 136 del Sindicato Azucarero de Quintana Roo, se alineo al nuevo acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México; fueron más de 50 ingenios para seguir exportando azúcar cruda.

Martin Barajas Linarte, secretario general del sindicato azucarero, expuso que el ingenio San Rafael de Pucté, establecido en el sur de Quintan Roo, tuvo la capacidad de molienda y entrega del producto.

También te puede interesar: Logra Ingenio record de molienda en los últimos 40 años

Indicó que más que cumplir con las condiciones que impuso el gobierno del Estados Unidos, es cumplir con la demanda, al tratarse del mercado más importante del mundo y en donde se obtienen los mejores precios por la exportación.

“Entiendo que no fue fácil enfrentar a la primera economía del mundo para negociar y estamos en cierta desventaja; por eso, el acuerdo, si no deja satisfecho a muchos, sí representa un buen resultado porque se logró lo básico: que no se apliquen aranceles al azúcar mexicano y, sobre todo, que se siga exportando al mejor mercado del mundo, se nos reconoce el trato preferencial para ser quien surta a EU de azúcar”, expuso.

En ese sentido, dijo que por ahora no se previeron ajustes a la plantilla laboral de la industria en la que se encuentran 500 trabajadores, pues si bien hay menos refinación de azúcar, el volumen de exportación se mantendrá, pues tiene la capacidad de hacer azúcar a pedido y al gusto del comprador.

“Quisiéramos que fuera azúcar ya terminada, tenemos que luchar por un campo más competitivo para tratar de bajar costos”, dijo.

En el campo se requiere elevar la productividad, reducir tiempos perdidos y tener mejor manejo de la fábrica. Algo importante que se mantiene es el precio alto, estamos en un precio excelente que no se había tenido en la última década y con este acuerdo se le da certidumbre y permite tener cierto margen de ganancia.

“A veces este tipo de presiones y preocupaciones nos tienen que hacer a todos más eficientes e incursionar en sacar 100% de lo que la caña de azúcar puede producir, el sindicato azucarero hace un llamado a todos los actores de la cadena de productividad de la industria para mantener la unidad, para que prevalezca la paz laboral”, comentó.