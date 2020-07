Los quintanarroenses Alessandro Góngora, Nicolás Segura, Raúl Jiménez, Brian Nieto, Erick López y Diego Ramírez se reportaron este lunes con el equipo Sub-20 de los Gallos Blancos del Querétaro, equipo que defenderán a partir de esta temporada 2020-2021.

Con las maletas cargadas de ilusiones y muchas ganas de hacer bien las cosas, este fin de semana los ex jugadores del Atlante viajaron rumbo al centro del país, donde buscarán continuar con su sueño de llegar al máximo circuito del balompié nacional.

A primera hora de este lunes, los jóvenes futbolistas quintanarroenses se reportaron en las instalaciones de los Gallos Blancos del Querétaro, para cumplir con todos los procesos correspondientes como sus pruebas físicas y también su respectivo análisis médico, incluyendo la prueba de Covid-19, para detectar si alguno puede ser portador del virus.

Vía telefónica se entrevistó a Alessandro Góngora, quien dijo sentirse completamente feliz y motivado ante esta nueva oportunidad dentro de su carrera como futbolista, y dijo que llega al conjunto queretano con todas las ganas de hacer bien las cosas y ganarse un puesto en el 11 titular del técnico, Ismael Íñiguez.

“Me siento muy contento con esta nueva oportunidad, nos han tratado muy bien, además de nuestras pruebas médicas también pasamos a firmar nuestro contrato, que es por un año, y no me queda más que echarle muchas ganas para seguir luchando por mi sueño”, dijo el jugador.

Alessandro Góngora, jugador muy conocido por la afición de Chetumal, llega al equipo Sub-20 de Gallos Blancos del Querétaro, y está consciente que la competencia por un lugar en el cuadro titular va a ser muy complicada, pues hay excelentes jugadores a los que deberá superar para poder jugar.

“Hay jugadores muy importantes en el equipo y de muy buen nivel con los que estaremos compitiendo por un puesto, pero para eso nos hemos preparado todo este tiempo. Esperamos hacer bien las cosas y hacer realidad mi sueño de llegar a la Primera División y afianzarme, pero primero debo hacer bien las cosas y ganarme un lugar aquí”, señaló.

Los Gallos Blancos iniciarán entrenamientos hoy, y los futbolistas quintanarroenses comenzarán una aventura en su camino en el balompié de paga.