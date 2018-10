Chetumaleños “entran al quite” para recoger la basura

Rodrigo Osorio/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ciudadanos de Chetumal, inconformes con el ineficiente servicio de recoja de basura que otorga el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, pusieron en marcha un programa para recolectar desperdicios, con un cobro de cinco pesos.

A través de las redes sociales se anunció una brigada ciudadana de recoja de basura en algunas colonias de Chetumal, puesto que en algunas calles el camión recolector tiene más de una semana sin pasar.

Los habitantes decidieron tomar cartas en el asunto ya que el municipio se ha quedado cruzado de brazos ante el problema en la ciudad de Chetumal.

Algunas de las colonias más afectadas, que serán prioridad para las brigadas son Del Bosque, Adolfo López Mateos, 5 de Abril y Nueva Reforma; sin embargo, Calderitas, que es donde vive el presidente municipal, se encuentra limpia y sin ningún tipo de problema de basura, pues se han girado instrucciones al alcalde del poblado para que con su vehículo particular y un remolque pase a todas las colonias las veces que sean necesarias.

Jaime Valle Villaseñor, director general de Servicios Públicos Municipales, enfatizó que no está de acuerdo porque el servicio tiene que ser gratis, pues para eso uno paga sus impuestos, para que haya un servicio de recoja de basura, el cual ha fallado en repetidas ocasiones en estos 17 días de administración municipal.

“Yo no veo bien que los volqueteros de la caja roja, según ellos, se hayan puesto de acuerdo con los ciudadanos y estén mandando los camiones por un apoyo que les dan por 130 litros de combustible, no es ningún apoyo, no están haciendo un servicio a la comunidad, es como si estuvieran cobrando un sueldo, y según ellos están muy preocupados por la ciudadanía cuando no es así. No le dan beneficio a nadie porque cobran su servicio”, apuntó.

Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal, dijo que no van a permitir que se den estos servicios, porque en esos grupos vecinales aparece algo que está calificado como cobro.

“En esos grupos vecinales se está dando un cobro, entonces es como si estuviera operando una empresa particular. No existe autorización ni vamos a permitir que se oficialice”, sentenció.