María Hadad Castillo, precandidata a la alcaldía othonense

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Procesos Internos del PRI, entregó a María Hadad Castillo su constancia como precandidata oficial y virtual candidata de la Coalición por Quintana Roo en el Othón P. Blanco.

Hadad Castillo acudió a las Instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chetumal, donde recibió de la manos de la Comisión de Procesos Internos de ese partido políticos la constancia como ganadora del procedimiento interno.

Aseguró que se trata de un sueño hecho realidad y que sabe mejor, tomando en cuenta las condiciones en las que competirá el PRI como oposición.

“Mi historia, no es distinta a la de ustedes, mis abuelos y padres construyeron su patrimonio y su familia a base de la cultura del esfuerzo, y nos enseñaron a no tocar el dinero que no nos correspondía”, aseguró.

Consideró que su interés de participar en el proceso en puerta es para trabajar de la mano de todos los ciudadanos, y poder apoyar a la gente más necesitada.

Agradeció el respaldo de ese partido político y las agrupaciones que lo integran, las cuales, avalaron su registro con lo cual, solo estará en espera de los tiempos y de su registro formal ante las autoridades electorales.

La tarde de ayer también se realizó la entrega de la constancia a Paoly Perera Maldonado como candidata virtual de la misma coalición a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, cargo en el que busca una reelección.

Este domingo está programado, que la Comisión de Procesos Internos del PRI también entregue a Cora Amalia Castilla Madrid, la constancia como ganadora del procedimiento para la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 02.

De acuerdo con los calendarios del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) a finales de marzo todas las coaliciones deberán registrar sus planillas a Ayuntamientos para la elección local.

Una vez validadas podrán arrancar con las campañas políticas, las cuales deberán concluir tres días antes de la votación que será el 1 de julio.