Niegan reinstalación de docentes cesados en 2015

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaria de Educación en Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vázquez Jiménez, negó que los maestros cesados en 2016 puedan ser reinstalados en los próximos días, porque no tiene indicación del Juzgado Sexto de Distrito.

Vázquez Jiménez, titular de la SEQ, informó que en tanto no tenga la notificación del Juzgado, no podrá reinstalar a seis de los 29 docentes cesados porque no presentaron la evaluación de desempeño 2015.

“Ya recibimos un primer documento del juzgado y estamos siguiendo las indicaciones. Estamos a la espera y siempre estamos apegados a la legalidad y pendientes de lo que digan las autoridades competentes”, comentó.

Puntualizó que hasta el momento no tienen ningún documento que diga que los docentes deben de ser reinstalados.

“En caso de que se dé, se tendrá que buscar un mecanismos habrá que esperar la resolución, pero todo está en un proceso legal que tiene varios años”.

El martes pasado, los seis docentes instalaron un plantón frente a las instalaciones de la SEQ para exigir su reinstalación argumentando que tenían un resultado a favor del Juzgado de Distrito, mismo que emplazaba a la dependencia educativa a instalarlos en tres día, a partir del martes pasado.

El docente, quien dio entrevista el pasado martes, dijo que el Juez Sexto de Distrito con sede en Cancún emitió una sentencia de que los docentes deben de ser reinstalados en sus centros laborales; sin embargo, SEQ sigue cayendo en desacato.

Dijo que la sentencia ha sido clara desde que salió a favor de seis de los 29 docentes en esas circunstancias y es que la SEQ debió reinstalarlo en sus mismos espacios de donde fueron separados en marzo de 2016 y hasta el momento no lo han hecho.

“La sentencia dice que se deja sin efecto el oficio donde se indica el procedimiento de separación del servicio, por lo tanto se nulifica la separación de servicios y deben de restituirse hasta el punto anterior donde inició nuestro procedimiento, es decir, en nuestros mismos centros de trabajo, según lo dio a conocer el Juez Sexto de Distrito”, indicó.

Los seis docentes que la SEQ debe de reinstalar de forma inmediata, son parte de los 29 que en marzo de 2016 fueron cesados porque en noviembre de 2015, no presentaron la Evaluación de Desempeño 2015, la mayoría porque no fueron notificados en tiempo y forma. Por lo que a dos años, piden sueldos caídos, que les respeten la antigüedad y la reinstalación en sus centros de trabajo.