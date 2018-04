Acusan a delegado de Cacao de robo

Carlos Castillo /SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Una mujer, habitante de la comunidad de Cacao, acusó al delegado de la comunidad Armando Hernández Hernández, de haberle robado su pagare de insumos que le dio el Ingenio San Rafael de Pucté, y el retiro de dos toneladas de fertilizantes y trece litros de herbicida en una bodega

De acuerdo con la denunciante, María Concepción Gómez Gómez, el pasado 26 de marzo un conocido, primo del delegado, llego su negocio familiar (Carpintería) en la calle principal de la comunidad, de donde sustrajo el pagare.

“Cuando me di cuenta que ya no estaba mi pagaré fue muy tarde, pero investigue quién fue a cobrarlo en la bodega y está el nombre del Delegado Armando Hernández Hernández, y puse la demanda correspondiente, pero como tampoco me hacen caso pues recurrí a los medios, para que sepan qué clase de delegado tenemos”.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía en la comandancia de asentada con el número único de caso FGE/QR/OPB/03/1473/2018.

“No han hecho nada por recuperar las cosas, y mientras yo estoy siendo afectada porque no tengo dinero para sembrar y atender mis cultivos”.

Ante tales acusaciones, el delegado de la comunidad, Armando Hernandéz Hernandéz, descartó ser el responsable, pues aseguró que el día que se señala el robo, él se encontraba en un recorrido de revisión de proyectos de apicultura que mantienen con la Sedesol y para lo cual tiene a más de diez productores que lo pueden respaldar.

Dijo que pese a que el compra fertilizantes para revender desde hace muchos años, lo hace a productores de caña en apuros económicos y conocidos, siempre para evitar este tipo de problemas, además que como representante del pueblo no se prestaría a este tipo de actos.

Recalcó que en la comunidad siempre ha tratado de alejarse de los problemas y cualquiera puede dar referencia de su intachable y justa manera de conducirse en los problemas que se presentan con los habitantes de la zona y como autoridad tiene que interceder.

“Es una acusación grave que creo que se tiene que sustentar con pruebas, hoy miércoles estaremos en Chetumal, pues responderá al citatorio que le mandaron de parte de la fiscalía, pues el que nada debe, nada teme”, finalizó.