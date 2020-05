Chetumal: Rodrigo Orozco intensifica su preparación en casa

Con la intención de mejorar su forma física y su nivel de competencia y estar listo cuando se levante la contingencia sanitaria, Rodrigo Orozco Cortés ha intensificado su preparación en casa.

Luego de dos meses de mantenerse en confinamiento y obligado a estar fuera del gimnasio y llevando sus entrenamientos en casa, el atleta de la disciplina de Luchas Asociadas asegura que la noticia sobre la posibilidad de regresar paulatinamente a las actividades es tomada con mucho positivismo.

También te puede interesar: A 17 años de la máxima hazaña del Inter Playa

“Es muy emocionante el hecho de saber que ya podremos muy pronto a regresar a los entrenamientos, ya no estaremos todo el tiempo en casa y poder ver a mis compañeros y a mis entrenadores, obviamente tomando todas las medidas preventivas, pero ya es muy poco el tiempo”, dijo el atleta.

Reconoció que la noticia no sólo le dio alegría y emoción, sino que también le motivó a seguir entrenando más fuerte y con mayor dedicación, pues quiere estar en excelente forma para sus próximas participaciones en eventos.

“Representa mayor motivación, hay días en los que entrenamos con más intensidad y otros días bajamos el ritmo para no crear una sobre carga, pero ahora es distinto, pues es posible que ya podamos ir poco a poco volviendo a la normalidad”, mencionó.

En cuanto a las competencias que espera sean programadas una vez concluida la contingencia está la fase de eliminatoria regional, donde el chetumaleño buscará un lugar en los Juegos Deportivos Nacionales de la Conade.

“Tenemos dos importantes competencias en puerta, aunque obviamente primero debo ganar el regional para poder tener el derecho de ir a los Juegos Nacionales, pero me siento muy bien, me estoy preparando y no descuido mis entrenamientos ni mi alimentación y espero llegar muy fuerte a mi próximo torneo”, finalizó

Cabe señalar que Rodrigo Orozco Cortez actualmente es tricampeón nacional en la categoría Juvenil 18-20 años, en la división de los mayores a los 125 kilogramos, además de presumir una medalla de oro y una de bronce en los Juegos Panamericanos de Cadetes con la selección mexicana, y es pupilo del profesor Silvio Michell.