Chetumal: Se complica panorama para los Juegos Deportivos de la Conade

Aunque su realización sigue en pie, el panorama cada vez se complica más para la primera edición de los Juegos Deportivos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), esto debido al crecimiento de la pandemia.

La situación epidemiológica en los estados del país sigue siendo muy difícil, por lo que las próximas semanas serán vitales para determinar si se realiza o se pospone este evento deportivo para el 2021.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), había programado este evento para los meses de junio y julio; sin embargo, ante el crecimiento de los índices de personas contagiadas de Covid-19 se vieron en la necesidad de posponerlo para el último semestre de este 2020, teniendo como fecha tentativa los meses de octubre y noviembre, aunque hasta el momento la Conade no ha dado información oficial.

No obstante, el panorama de este evento depende en gran porcentaje a lo que ocurra en próximas fechas con la pandemia de coronavirus, pues la situación en los diferentes estados es bastante complicada.

“Vemos muy difícil que en estos tiempos se pueda regresar al evento de los Juegos Deportivos Nacionales de la Conade como estaba planeado en un inicio. Están buscando otro tipo de esquema para los juegos, pero está muy complicado por la gran cantidad de participantes que se tenían previstos, no será nada fácil congregar y controlar a cinco mil, tres mil o dos mil niños que participen en este evento”, señaló Antonio López Pinzón, titular de la Cojudeq.

“Se han hecho diferentes propuestas para disminuir el riesgo en caso de realizarse este evento como el caso de dispersar disciplinas, o solamente albergar algunos deportes para disminuir el riesgo de contagio entre deportistas”.

No obstante, la decisión de realizar o no la máxima fiesta deportiva nacional en este año depende en gran parte de lo que ocurra en los estados, pues la Conade ha señalado que, “si los estados no pueden regresar a una actividad normal o controlada en cuanto a los entrenamientos, no hay manera en la que se lleven a cabo los Juegos Deportivos Nacionales”, según explicó.