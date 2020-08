Chetumal: Se manifiestan agentes ministeriales por favoritismo en la nómina

Agentes ministeriales de Quintana Roo se rebelaron contra el Fiscal General, Óscar Montes de Oca Rosales, a quien señalan de tener favoritos en la nómina, ganando más de 30 mil pesos mensuales, principalmente los de nuevo ingreso que llegaron del centro del país.

Más de 200 agentes de la Policía Ministerial de Investigación (PMI) se manifestaron ayer de forma pacífica en las sedes de la Fiscalía en Chetumal y Cancún, en representación de 800, por las supuestas irregularidades que han detectado, donde afirman hay quienes ganan hasta 45 mil pesos mensuales.

La cifra rebasa, incluso, el salario de un Subsecretario de Estado “B” que tiene un tope de 42 mil 186 pesos, a pesar de que llevan menos de un año en la corporación. La inconformidad de los agentes es porque señalan que otros que llevan más de 25 años de antigüedad apenas alcanzan los 15 mil mensuales.

Los manifestantes en Chetumal explicaron que les parece injusto que los foráneos de nuevo ingreso ganen hasta tres veces más de lo que los locales perciben, considerando que el trabajo es el mismo y se arriesga la vida en la misma forma en el desempeño de las funciones.

Exigieron al Fiscal General, Óscar Montes de Oca Rosales, que se les baje el sueldo para homologarlo con los de la mayoría de los agentes ministeriales o que de plano sea a la inversa: que se les aumente el salario a todos.

“Ganan tres veces más que nosotros y tenemos 23 años de antigüedad, otros 24, estamos en apoyo con la manifestación de Cancún, ingresa gente nueva, todos somos ministeriales, tenemos un mismo rango, ganamos siete mil 500 pesos quincenales, por dos son 15 mil, no se me hace justo que una persona de nuevo ingreso de dos, tres meses, por lo regular esté ganando tres veces nuestro sueldo, o somos todos hijos o todos entenados”, dijo un agente que no quiso revelar su nombre por temor a represalias.

Uno de los agentes que afirman es cercano al Fiscal traído del centro del país y quien murió esta semana en Cancún, tenía una salario de 15 mil 799 pesos quincenales, según un recibo de percepciones que circuló ayer.

De acuerdo con la información, la tarde de ayer, el Fiscal General se reunió con los inconformes, sin embargo, no hubo acuerdo, por lo que se esperan nuevas protestas.

Por su parte, la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) se limitó a informar que se está analizando la postura oficial respecto a los señalamientos.