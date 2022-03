Por tercer año consecutivo, no habrá Viacrucis viviente en Chetumal para conmemorar la Pasión de Cristo en Viernes Santo, a pesar de que la pandemia de Covid-19, al parecer, está controlada y en descenso.

Rafael Olivera Guerra, párroco de la Divina Providencia en Chetumal, informó que el recinto decidió suspender el evento que, hasta antes de la pandemia, congregaba a miles de personas en la parroquia, calles aledañas y hasta el Centro Cultural Católico “Juan Pablo II”.

Recordó que el año pasado recorrió las colonias aledañas a la parroquia en una camioneta y en determinada distancia para realizar cada una de las 14 estaciones, por lo que se analiza si en este Viernes Santo harán lo mismo.

El párroco invitó a la comunidad a meditar, orar y reflexionar el Viacrucis, a concentrarse en el sacrificio amoroso que Jesús realizó en la cruz, así como en las siete palabras que Cristo pronunció en el madero, que son: