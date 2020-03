Chetumal: Se reducen ganancias de taxistas al quedarse usuarios en sus casas

Alrededor de mil 900 taxistas de Chetumal padecen los estragos de que la población permanezca en sus hogares por la contingencia sanitaria, al reducir hasta la mitad sus ingresos ante la falta de usuarios en las calles.

Sergio Cetina Valle, secretario general del Sindicato Único de Chóferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), explicó que al no haber usuarios, las utilidades de los operadores se limitan a casi 50% en promedio de lo que habitualmente producían.

Por ejemplo, de 200 pesos que generaban en temporada regular, desde hace algunos días varios ganan unos 100 pesos, que representa menos del salario mínimo vigente que asciende a 123.22 pesos.

Sin embargo, se prevé que el escenario empeore en los próximos días, que las utilidades sigan disminuyendo en la misma proporción que la ciudadanía se quede en sus viviendas, con menos usuarios menos ganancias.

“Ahora estamos pasando por la contingencia sanitaria por el coronavirus y los taxistas no estamos exentos de que nos pegue, la población no anda en las calles sino en sus casas y tratan de no salir, eso ha afectado como en un 50%”, comentó el líder del Suchaa.

Ante la falta de clientes, algunos de los operadores de taxi han optado por limitar sus labores, en atención de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, utilizando lo poco que han ahorrado.

Pero cuando los recursos son limitados hay otros a los que no les queda otra opción que seguir buscando pasaje en las calles, haciendo sitio en los supermercados y plazas comerciales.

Cetina Valle explicó que apenas es el inicio de una temporada desfavorable para el sector del transporte público, que muy probablemente llegarán días en los que apenas se logre costear los gastos de operación con ganancias, sin embargo es una repercusión por la misma pandemia del coronavirus, pasará y se volverá a la normalidad.

“Vamos a aguantar estos días, ayudando a los que necesiten transportarse y también cuidando las medidas higiénicas en las unidades”, finalizó.