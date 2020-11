Chetumal será de nuevo zona libre de impuestos para importaciones: AMLO

Antonio Baranda

MÉXICO.- El gobierno de México anunció que extenderá beneficios fiscales para la frontera norte y para la frontera sur hasta 2024.

"Vamos el día de hoy a dar otra muy buena noticia, porque se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos”.

"Y el otro anuncio muy importante es que en un trato parecido se aplica esta medida en la frontera sur de nuestro país para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo", comentó López Obrador.

Los beneficios de los que gozarían los estados fronterizos del norte y sur del país serían que se reduce el ISR al 20 por ciento, se reduce el IVA a la mitad, al 8 por ciento, se homologan los precios de los combustibles, y que el salario mínimo en la frontera se incremente al doble en beneficio de los trabajadores.

[Foto: Redes Sociales]

Capital de Quintana Roo, zona franca

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que el programa de Zona Libre en la frontera norte se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció que en los 22 municipios fronterizos con Guatemala se contemplan las siguientes acciones:

Bajar el ISR de 30 a 20%;

Reducir el IVA de 16 a 8%, y

Establecer estímulos a las gasolinas.

Es así que el mandatario federal firmó el decreto por el cual, desde el 1 de enero de 2021, se establece la Zona Libre de la Frontera Sur. Además de los beneficios al ISR e IVA, para Chetumal se agrega la exención del impuesto a importaciones y del pago de derechos por trámites aduaneros, lo que la convierte de nuevo en zona franca libre de impuestos para importaciones.

“Le va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo y en particular a los que viven en Chetumal y creo que a los pobladores del sureste en general. Chetumal va a volver a ser zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales, es decir, no se va a cobrar impuesto por la importación”, acotó Andrés Manuel López Obrador.