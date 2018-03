Sufren familias por suministro de agua potable en Carrillo

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto denunciaron públicamente los constantes problemas que presentan con el suministro de agua potable en sus colonias, desconocen el motivo de la falta del vital líquido.

Luis Solís Ku, habitante de la colonia Javier Rojo Gómez, dijo que la carencia de agua constantemente ocurre, “estamos prevenidos, tenemos contenedores que llenamos de agua, porque no sabemos el momento que no tendremos abastecimiento, sin aviso previo se corta el suministro, esperó que no sigan ocurriendo esto porque realmente nos afecta en las labores cotidianas del hogar”.

“Constantemente presentamos quejas a las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), nos dicen que van a revisar el problema, sigue presentándose la misma situación uno no puede realizar su higiene personal, porque no tenemos agua”, finalizó.

Por otra parte, José Antonio Cohuo, habitante de la colonia Emiliano Zapata II mencionó que efectivamente la falta de agua es constante, el recibo de cobro llega puntual, “si no pagamos nos incluyen algún recargo, no es justo que paguemos por un servicio deficiente, hay días que de plano no hay agua, uno tiene que esperar horas para poder abastecerse del líquido”.

“Tengo entendido que esta situación no sólo se vive en esta colonia, hace algunos días fui a visitar a mi mamá que vive en la Francisco May, me comentó que el agua se va constantemente y cuando hay no tiene fuerza es un chorrito que sale de la tubería, al no tener presión el agua no sube al tinaco y tiene que estar llenando cubetas con agua, espero que pronto tengamos una solución a esto que en verdad nos afecta”, concluyó.

Manuel Jesús Aguilar Beh, gerente general de la CAPA en Carrillo Puerto, refirió que están atendiendo las quejas que presenta la ciudadanía, “son bastantes pero estamos en la mejor disposición, con respecto a la falta de agua en algunas colonias se debe al suministro eléctrico, debido a que se encuentran realizando reparaciones eléctricas por la zona donde se encuentran nuestras bombas y al cortar la electricidad se apagan las bombas que distribuyen el líquido hasta las colonias, estamos tratando de que estas acciones se realicen por la madrugada para no afectar en el día a cientos de familias”.

“Les pedimos a la ciudadanía comprensión y estamos atendiendo a la mayor brevedad posible sus quejas”, dijo.