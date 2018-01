Carecen de internet 130 telesecundarias de Q. Roo

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El 20 % de las 162 telesecundarias en la entidad tienen internet, es decir solo 32 escuelas, el resto trabaja sin el servicio que deberían de tener y sin libros actualizados.

Alejandro Castillo Aguilar, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sitem, indicó que además de escuelas en precarias condiciones en la entidad, como las 32 que se construyeron de educación básica en zonas rurales y asentamientos irregulares sin energía eléctrica, existe un total abandono de la mayoría de los planteles en los poblados, especialmente en las telesecundarias.

“Existen muchas y serias deficiencias en todos los planteles de las zonas rurales, y es ahí donde debe de canalizarse los recursos de inversión en infraestructura, pero se ha dejado a un lado el tema”, indicó.

Recordó que un tema añejo que siempre recuerdan a la autoridad educativa es la falta de internet en las telesecundarias de la entidad, donde solo el 20 % de 162 cuentan con el servicio.

“Y de las escuelas que cuentan con el servicio el 80 % es pagado por los propios docentes y padres de familia de forma mensual para poder trabajar, porque ahora la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) nos pide toda la documentación vía internet tengamos o no el servicio”, dijo.

La mayoría de las telesecundarias cuentan con antenas que no sirven para nada porque no dan señal de internet, dijo.

“Nunca se han preocupado por darles el mantenimiento, son un adorno más que cada año que pasa se pudre mas. Muchas escuelas, especialmente las más alejadas están en precarias condiciones”, dijo.

De acuerdo con el Censo Educativo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado existen 162 telesecundarias donde dan clases 663 docentes atendiendo a cerca de 13 mil alumnos.

Sin embargo, solo 32 planteles cuentan con servicio de internet, dos no disponen de agua potable, 11 cuentan con agua pero por medio de pozo y en una de ellas la tienen que acarrear; cinco planteles no cuentan con energía eléctrica, 33 cuentan con letrina y dos no tienen servicios sanitarios. Además de que solo siete, cuentan con servicio de línea telefónica.