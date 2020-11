Chetumal: Tulum FC buscará el triunfo en su visita a Progreso FC

Con la mirada puesta en regresar a casa con una victoria, el cuadro de Tulum FC se reportó listo para visitar a Progreso FC, en la jornada ocho de la Tercera División Profesional.

El duelo está programado para celebrarse mañana, en punto de las 16 horas, en el estadio 20 de Noviembre, en la ciudad de Progreso, Yucatán.

El "Orgullo Maya" le dio la vuelta a la página luego de perder el invicto 1-0 a manos de Mayas FC de Hunucmá, y ha afinado todos los detalles para encarar su tercer encuentro consecutivo en territorio yucateco.

Para este duelo, el director técnico de Tulum FC, Carlos Flores Espetia, recupera al lateral derecho Isaí Hernández, quien cumplió sus dos partidos de suspensión, sin embargo, no podrá contar con el defensa Jairo Acosta, quien salió expulsado ante Mayas FC.

"A nadie le gusta perder, pero creo que nos hizo bien caer ante Mayas FC, dimos nuestro peor partido. Aunque no éramos los mejores antes de la derrota y ahora tampoco somos los peores", expresó el director técnico de Tulum FC, Carlos Flores Espetia.

"El equipo ya le dio la vuelta a la página y ahora iremos a enfrentar a Progreso FC con la mejor actitud, porque yo no permito que mis jugadores no suden la camiseta y no le metan corazón en cada partido, que creo nos faltó en Hunucmá", agregó.

Recordó que esta semana sumaron tres puntos sin jugar, pues su rival en esta jornada siete eran los Delfines Márquez, equipo que ya ha quedado fuera de la competencia.

"Los tres puntos que sumamos ante Delfines Márquez nos vienen bien, porque nos coloca de nuevo en la pelea por los primeros lugares y ahora hay que sumar también ante Progreso FC, ese es el objetivo que nos hemos planteado", concluyó Flores Espetia.

Cabe destacar que luego de concluir la séptima jornada de esta temporada 2020-2021 de la Liga TDP, Tulum FC se ubica en la séptima posición del Grupo 1 (Zona Sureste), con diez puntos luego de dos triunfos, tres empates y una derrota.