El conjunto de Tulum FC enfrentará su primera temporada en la Tercera División Profesional únicamente con jugadores quintanarroenses, sin echar mano de refuerzos foráneos.

Carlos Flores Espetia, director técnico del cuadro de la Zona Maya, señaló que este equipo buscará ser protagonista con jugadores de la zona, de puntos como Tulum, Chetumal, Chemuyil, y Solidaridad, resaltando que en el estado hay el talento suficiente para buscar los primeros lugares.

Una vez que se dio a conocer la fecha de inicio y el calendario de juegos de la temporada 2020-2021 de esta división del balompié nacional, las escuadras participantes han iniciado una carrera para llegar lo mejor preparados posible a su primer compromiso.

En este sentido, el director técnico de Tulum FC, Carlos Flores Espetia, señaló que el equipo está integrado en su totalidad por jóvenes quintanarroenses y que será protagonista en la Temporada 2020-2021 que iniciará el 9 de octubre.

“El equipo está integrado por jugadores locales, la base es de Playa del Carmen, por supuesto que también tenemos de Tulum, así como de Puerto Aventuras¸ Chemuyil, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal”, expresó.

Sobre las expectativas del equipo, el estratega quintanarroense señaló “yo lo que le puedo prometer a los tulumnenses y a la directiva es mucho trabajo y que vamos a ser protagonistas y tratar de avanzar a la Liguilla”.

“También la idea es formar jugadores locales, eso me ha identificado en los procesos anteriores que he hecho donde he debutado a mucho chavo local y aquí en Tulum FC no va a ser la excepción”, destacó.

Respecto al inicio de la temporada del debut para este conjunto, la presidenta de Tulum FC, Rifka Queruel Nussbaum, señaló que hay emoción y ansiedad por llegar a ese primer partido.

“Todo el club, toda la plantilla estamos muy emocionados, muy motivados y sobre todo enfocados en el próximo torneo que viene para darlo todo y poner en alto el nombre del municipio de Tulum”, destacó.

Cabe señalar que, para la primera jornada de esta temporada, los Guerreros Mayas visitarán a los venados de Mérida, partido que se llevará a cabo en el estadio Carlos Iturralde Rivero.