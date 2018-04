Denuncian que gaseras llenan el tanque con 'aire'

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Habitantes de la ribera del Río Hondo, acusaron a los distribuidores de empresas como Z Gas, Tomza e Imperial, de venderles aire en vez de gas butano, pues el rendimiento de los tanques presuntamente llenos es del 50%

Moisés de la Cruz Díaz, delegado de la comunidad de la Unión, señaló que desde hace meses, los habitantes notaron un menor rendimiento en sus tanques, aunado a que el servicio de distribución no es eficiente, pues los camiones entran un día y no regresan hasta dentro de tres, y en ocasiones ni el tanque que se llevaron regresa.

También te puede interesar: Carrilloportenses desprotegidos ante comercio abusivo

“Nos salen con que el anterior chofer ya no está, se fue y no saben que paso con el tanque, el gas es caro y toda vía nos salen con estos atropellos. Llamamos al números de las empresas pero no responden”.

Según Brenda Viviana Chay, vecina de la comunidad, mencionó que por la zona pasan las pipas de gas Tomza, e Imperial, sin embargo los encargados se aprovechan de la ignorancia de las personas para darles el producto que quieran aunque les paguen tanque lleno.

“Me ha pasado con las tres empresas, sé que un tanque lleno me da para dos meses, pero ahora cuando lleno con estas empresas, me dura un mes o quince días inclusive una vez llene en imperial y me duro una semana”.

Señaló que su esposo tiene una vulcanizadora y cuando se le gasto el gas, hizo una prueba conectando el tanque de gas a la manguera para inflar llantas, y grata fue su sorpresa que se logró inflar una llanta de motocicleta, lo que supuestamente demostró que lo que les venden es más aire que gas butano.

Las personas afectadas aseguraron que es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor, realice una revisión a estas pipas cuyos choferes timan a los campesinos, vendiéndole kilos incompletos.

Los ciudadanos exigieron una respuesta de parte de las autoridades, ya que según ellos sí existen comunidades más beneficiadas alejadas que otras donde además el servicio no llega.