Aplican más de seis mil dosis contra paperas

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En lo que va de 2018 la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), aplicó más de seis mil dosis de triple viral, que incluye Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), emitió hace unos días un aviso epidemiológico por un aumento de la parotiditis en Estados como Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.

Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Sesa, afirmó que el aviso es un procedimiento de rutina para que las entidades pongan énfasis en su diagnóstico y sean detectados a tiempo, pero dijo, no significa que haya un incremento de la enfermedad.

Comentó que no hay vacunas para la prevención de la parotiditis en la edad adulta y las personas que en la infancia no fueron vacunadas o no desarrollan inmunidad contra el virus, son susceptibles a contagiarse.

Explicó que la parotiditis es un padecimiento producido por el virus Paramyxoviridae y se transmite por las gotitas de la saliva cuando una persona con la infección habla o estornuda cerca de una no infectada y quien no esté vacunada contra el virus. También se propaga a través del contacto directo con artículos que contienen saliva infectada.

Dijo que es una enfermedad prevenible con vacunación y afirmó la Secretaría de Salud de Quintana Roo cuenta con el abasto necesario en Quintana Roo para proteger la salud de la población contra esta enfermedad.

Explicó que los primeros síntomas se manifiestan entre el día 16 y 18 después del contagio con la aparición de síntomas como malestar general, fiebre, aumento de tamaño de las glándulas salivales (localizadas entre el oído y la mandíbula), dolor de la cara, de cabeza, garganta, dolor al masticar, pérdida de apetito y afecciones en otras partes del cuerpo son algunos de los signos y síntoma de la enfermedad.

El Sinave emitió hace unos días un aviso epidemiológico para Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo por incremento en la enfermedad denominada parotiditis infecciosa, mejor conocida como paperas. De acuerdo con el informe, a la semana epidemiológica 16, se han notificado dos mil 619 casos de parotiditis infecciosa en el país; los estados con mayor número de casos son: Tamaulipas con 561, Nuevo León con 302, Quintana Roo con 203 (8%), Jalisco con 189 (7%) y Chihuahua con 167 (6%).