Chetumaleña se vuelve viral: nadie fue a su cumpleaños (video)

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El sábado pasado, una publicación en Facebook se hizo viral, debido a que una mujer celebró su cumpleaños sola en un restaurante de Chetumal.

Una de las comensales señaló que la mujer llegó al lugar con unos globos y un pastel, como fue pasando el tiempo, le pidió de favor que le cantara las mañanitas pues sus invitados no habían llegado al festejo.

También te puede interesar: Alex Lora festeja su cumpleaños en la Riviera Maya

Los empleados y comensales, le cantaron las mañanitas y la mujer se retiró dejando su pastel para que se repartiera entre los presentes.

¿Quién es Suri Ordoñez? La mujer que dejaron 'plantada' en su cumpleaños

En el bulevard de la Bahía de Chetumal, Suri Ordoñez, explicó porque sus amigos la dejaron sola en ese día tan especial.

Señaló que no fue ningún experimento social, el 25 de agosto, Suri cumplía 37 años, es distribuidora de cosméticos, niñera, asistenta educativa y ama casa, por lo que desconocía los motivos por los que sus amigos la dejaron 'plantada' ese día.

"Dije aquí estoy, no me voy a ir sola de aquí con mi pastel, hay que compartir".

Los chetumaleños se unieron para hacer de este sábado un día especial y varias empresas no se quedaron atrás y buscaron contactarse con la mujer para que recibiera sus regalos.

Suri mencionó estar emocionada y feliz, porque los internautas le enviaron mensajes de cariño y con la voz cortada dijo que agradecía las buenas vibras en sus 37 años.

"Le agradezco a Dios y al universo, por las bendiciones que me ha mandado... mi corazón rebosa de alegría, no sé por donde comenzar. Nunca me imaginé que me enviarán tantos regalos, me pondré en contacto con ustedes".