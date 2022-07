Chetumaleño consigue seis medallas en natación

El tritón chetumaleño Rodrigo Pérez Galera tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Curso Largo de Natación, que se llevó a cabo en días recientes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Pérez Galera cosechó tres medallas en su categoría 15-16 años, y tres más en la Primera Fuerza, lo que ha posicionado a este nadador chetumaleño en los primeros planos de todo el país.

Esta justa deportiva, celebrada en la Perla Tapatía, tuvo una participación de más de 150 atletas, tan solo en la categoría en las que participó Rodrigo, lo cual trajo consigo maratónicas jornadas en las que las actividades iniciaban a las seis de la mañana y concluían pasada la medianoche, teniendo apenas una pausa para descansar y volver a la alberca.

No obstante, el nadador chetumaleño, medallista en los Juegos Nacionales Conade de este año, luchó contra estas situaciones y contra sus rivales en la alberca y logró excelentes resultados, que lo ponen en lo más alto de la Natación en el país.

En lo que corresponde a su categoría (15-16 años), Rodrigo tuvo una destacada actuación logrando la medalla de oro en la prueba de los 50 metros estilo mariposa, además de la medalla de plata en los 100 metros mariposa y tercero en los 200 metros mariposa.

Pero eso no es todo, Pérez Galera también participó en la Primera Fuerza, la máxima categoría de este deporte, en el que se vio las caras ante excelentes nadadores de todo el país, y donde también obtuvo excelentes resultados.

El chetumaleño se colgó la medalla de oro en los 50 metros mariposa, plata en los 100 metros mariposa, así como medalla de bronce en los 200 metros mariposa.

“Esta competencia significó para mí una inmensa alegría que ha llegado después de tantos tropiezos y de malos resultados en un momento en el que yo lo he necesitado. He trabajo desde los cuatro años por esto y aunque no ha sido fácil, no cambiaría nada de mi camino recorrido, porque esto me ha llevado a este momento. Sin sacrificio no hay gloria y es el principio de mucho más”, dijo Rodrigo Pérez Galera.