Estudiantes antorchistas podrían perder ciclo escolar

Alejandra Carrión/SIPSE

CHEUTMAL, Q. Roo.- En riesgo de perder el ciclo escolar, cerca de 300 niños de las escuelas ubicadas en colonias Antorchistas, porque las escuelas no han sido regularizadas por la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ).

La dependencia educativa se comprometió desde el inicio del ciclo escolar a regularizar los

planteles de educación básica que existen desde preescolar, primaria y secundaria.

También te puede interesar: Antorchistas exigen donación de predio para viviendas

Los alumnos hasta el ciclo escolar 2016-2017, se mantenían bajo el sistema educativo de Puebla; pero al hacer las gestiones ante la SEQ, ésta aceptó la regularización, así como

los documentos de los alumnos y entregarles la clave de los planteles (que es la forma de regularizarlos).

Sin embargo, los padres de familia sacaron los documentos del sistema educativo de Puebla y los ingresaron a la SEQ y a un par de semana de concluir el ciclo escolar no han regularizado el plantel, es decir, que si este proceso no se lleva a cabo en las próximas semanas no tendrán validez los estudios de los alumnos, según explicaron los padres de familia que se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la SEQ para pedir la regularización de los planteles.

Romualdo López García, padre de familia del movimiento, indicó que todo este ciclo escolar gestionaron ante la SEQ la clave de los planteles educativos.

“En su momento nos recibieron toda la documentación y se comprometieron a darnos la clave para que todo esté bien con los alumnos y no pierdan el ciclo escolar, pero ahora nos dicen que siempre no”, dijo.

Indicó que desde un principio se comprometieron a darle solución a la situación y hasta el momento no han tenido respuesta.

“Esto no es un juego, ellos pretenden jugar y nosotros estamos exigiendo nuestros derechos constitucionales”, indicó.

Mientras tanto el área jurídica de la SEQ y de Planeación se reunieron con el líder de los Antorchistas, Dimas Romero, en donde ratificaron el compromiso de que se les va respetar y cumplir con el proceso de regularización que estudiaron en este ciclo escolar.

Firmaron una minuta, donde quedo acentado el compromiso de que en diciembre saldrán las claves de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria de la colonia Antorchistas.

Desde agosto de 2017, los habitantes de las colonias antorchistas en Chetumal, iniciaron con el movimiento para que les regularicen la escuela que construyeron con material de la región y les construyan una escuela en forma. En todo el año, han tenido diversos movimientos frente a las oficinas centrales de la SEQ, y a unas semanas de concluir el ciclo escolar presente, los alumnos no están debidamente matriculados ante el sistema educativo en el estado.