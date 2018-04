Donación de órganos, frenará el 'mercado negro'

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La donación de órganos y tejidos en México en personas mayores de 18 años, al momento del fallecimiento, frenará el mercado negro y se podrá cubrir la demanda de una larga lista a nivel nacional.

Teresa López Cardiel, diputada de la XV legislatura del Congreso de Estado, indicó estar de acuerdo con el dictamen aprobado por el Senado, en donde se incluye el término de “consentimiento presunto”, en materia de donación de órganos, tejidos y células, es decir, que todas las personas mayores de 18 años de edad en México se vuelven donadores de órganos y tejidos al momento de su fallecimiento, a menos que se haya manifestado la voluntad de no serlo.

“Estoy totalmente de acuerdo con esta ley, no tenemos la educación en la donación de órganos y se pueden salvar muchas vidas. Además por eso existe tráfico de órganos, se ha dado mucho este problema durante muchos años, pienso que en Quintana Roo no es la excepción, México en general no estamos educados para eso y hay que trabajar en la campaña”, dijo.

De acuerdo al sector salud, el costo del trasplante puede superar los 250 mil pesos o más, dependiendo del órgano o tejido. En el Estado, no existe infraestructura para que se lleve a cabo el trasplante de órgano más común que se practica en la mayoría de las entidades que es el de riñón o córnea.

Solo un hospital privado de la zona norte, tiene la infraestructura para llevar a cabo trasplantes como de riñón.

“Por parte de hospitales no se ha realizado ninguno porque se está formando el Comité de Trasplante de Órganos, estamos trabajando sobre eso, los órganos más demandados, pues son los que se dañan frecuentemente con la diabetes e hipertensión, que es el riñón, y es lo que requiere un paciente para evitar que le pongan diálisis”, comentó Luis Ángel Márquez Blanco, subsecretario de salud en la zona sur del Estado.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), hasta 2017 había más de 21 mil personas esperando un trasplante en el país, lista que permanece casi inmóvil desde hace 10 años.