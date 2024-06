Las Chivas emprendieron hoy su viaje de Guadalajara a Cancún para la pretemporada del torneo Apertura 2024.

El conjunto dirigido por Fernando Gago realizará parte de su preparación en la playa durante los próximos 10 días, sin embargo comenzarán sin su plantel completo.

Después de los dos días de exámenes físicos y médicos, 29 futbolistas de las Chivas realizaron el viaje con un nutrido grupo de jugadores canteranos, además de las primeras incorporaciones para el siguiente torneo, el extremo Bruce El-mesmari, ex del América Sub 23 y el mediocampista Daniel Aguirre, ex de Los Ángeles Galaxy.

Chivas viajan a Cancún para pretemporada con varias ausencias [Foto: CHIVAS/ X - @Chivas]

Destacan las ausencias de los seleccionados nacionales Roberto "Piojo" Alvarado, Raúl "Tala" Rangel, Gilberto Chiquete y Fernando Beltrán, quienes se encuentran concentrados con México para el partido amistoso de mañana sábado contra Brasil, ademas de buscar un lugar en la Copa América 2024.

Cade Cowell también se encuentra con la Selección de Estados Unidos Sub 23 que se prepara para los Juegos Olímpicos París 2024.

Además de los canteranos Yael Padilla y Ariel Castro, quienes están en la concentración de la Selección Mexicana Sub 20 y son tomados en cuenta por Fernando Gago con el primer equipo de las Chivas.

Conforme termine su participación con la Selección correspondiente, los futbolistas reportarán a la pretemporada con las Chivas.

¡Hoy realizamos el viaje a Cancún para la pretemporada rumbo al Apertura 2024! 👊



Ellos son los Rojiblancos convocados para el viaje ⬇️https://t.co/Gch7x70pqy — CHIVAS (@Chivas) June 7, 2024

En tanto, los jugadores rojiblancos que viajaron para la pretemporada en Cancún son:

Porteros:

- Oscar Whalley.

- David Nungaray.

- Sebastián Liceaga.

Defensas:

- Alan Mozo.

- Antonio Briseño.

- Jesús Sánchez.

- Gilberto Sepúlveda.

- José Castillo.

- Leonardo Sepúlveda.

- Mateo Chávez.

- Luis Rey.

Mediocampistas:

- Erick Gutiérrez.

- Víctor Guzmán.

- Rubén González.

- Carlos Cisneros.

- Jesús Brigido.

- Gibran Ortiz.

- Daniel Aguirre.

La lista la completan los atacantes: Pável Pérez, Isaac Brizuela, Ricardo Marín, Javier "Chicharito" Hernandez, José Juan Macías, Armando González, Ronaldo Cisneros y Bruce El-Mesmari.

La primera baja confirmada de las Chivas es el portero Miguel "Wacho" Jiménez, quien jugará con el Puebla; mientras que no fue tomado en cuenta Eduardo Torres, y su futuro estaría con el Mazatlán.

Con información de Reforma.