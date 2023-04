Choferes de plataformas en Cancún, rechazan reforma de la Ley de Movilidad

Los choferes de plataformas de transporte este jueves rechazaron la nueva Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo al considerar que sólo beneficia a los taxistas.

Águeda Esperilla Soto, vocera de choferes de la plataforma de transporte Uber en Cancún, señaló que muestra de ello es que sólo se les aplicará a las plataformas digitales el impuesto de 1.5 por ciento por cada servicio que realicen.

“A los taxistas no les están pidiendo ese impuesto y yo no entiendo por qué a los taxistas no los meten en ese pago de impuestos, siendo que los dos estamos prestando un servicio. Entonces los dos tenemos la obligación ante el estado de pagarle un impuesto entonces yo no entiendo porque ese pago de impuestos sólo es para las plataformas y para los sindicatos no. Desde ahí, pues bueno mal, porque ya hay una diferencia”, expuso.